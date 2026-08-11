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Dépor

El Penafiel rompe el contrato del exdeportivista Raúl Alcaina

El club vinculado al Deportivo anuncia que ha llegado a un acuerdo para poner fin al vínculo con el ariete

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
11/08/2026 13:39
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Raúl Alcaina no continuará su carrera en el Penafiel, club en el que había recalado por su vinculación con el Deportivo. El exariete blanquiazul y la entidad portuguesa han llegado a un acuerdo para finalizar el vínculo que les unía desde el pasado verano, cuando el futbolista resolvió su situación con el Dépor aceptando ser traspasado al equipo rubo-negro.

Una temporada después, el ariete valenciano deja la entidad lusa con un bagaje de 24 partidos disputados y 2 goles anotados. El punta no entraba en los planes de José Manuel Aira, que se queda únicamente con Iano Simao, Jaime Sánchez, Davo y Max Svensson como exfutbolistas del Deportivo en su plantilla.

De hecho, tanto el central gaditano como el delantero asturiano han renovado recientemente su vínculo con el Penafiel. Mientras, el futbolista de ascendencia sueca llegó este verano como futbolista en paro.

El Penafiel arrancó la temporada oficial el pasado fin de semana con una derrota por 0-1 frente al Portimonense.

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