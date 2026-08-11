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Dépor

El Madrid se presentará en el Teresa Herrera sin sus últimos mundialistas

Cucurella no entra en la lista de Mourinho para medirse al Dépor, en la que tampoco están Courtois, Konate, Tchouameni, Bellingham, Diomande ni Mbappé

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
11/08/2026 15:04
Mbappé y Rudiger en el entreno previo al Dépor-Real Madrid
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El Real Madrid se presentará en el Teresa Herrera sin varias de sus estrellas, que todavía inician su puesta a punto tras comenzar tarde las vacaciones como peaje por progresar con sus respectivas selecciones en el Mundial. El club blanco ha hecho oficial la lista de Jose Mourinho para el encuentro de este miércoles ante el Deportivo. Y en ella no figuran referencias como Marc Cucurella, Jude Bellingham, Kylian Mbappé o Yan Diomande.

El campeón del mundo, uno de los grandes fichajes del verano blanco, es una de las seis ausencias de mundialistas. Cucurella no debutará de blanco en Riazor, como tampoco lo hará Diomande, el traspaso más caro de la historia del Madrid, ni Ibrahima Konaté. El central francés se quedará en Valdebebas, como sus compatriotas Kylian Mbappe y Aurelian Tchouameni. Tampoco viajan a A Coruña el inglés Jude Bellingham, tercero en la Copa del Mundo con Inglaterra, ni el belga Thibaut Courtois, eliminado por España en cuartos de final. 

Vinicius y Bernardo, atracciones

Sí se vestirán de corto en Riazor otros mundialistas como Vinicius Junior y Bernardo Silva. El brasileño, recién renovado, disputó sus primeros minutos de la pretemporada el pasado fin de semana. Y el portugués también se estrenó en Hungría como nuevo jugador blanco.

De este modo, Silva, Dumfries y Carlos Espí serán los únicos fichajes del Madrid que jueguen contra el Deportivo en el último amistoso para los blanquiazules.

La lista de Mourinho está compuesta por: Lunin, Sergio Mestre; Trent, Dumfries, Rüdiger, Huijsen, Mario Rivas, Lamini, Joan Martínez, Álvaro Carreras; Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacosta, Ciria; Vini Jr., Endrick, Carlos Espí, Brahim y Yáñez.

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