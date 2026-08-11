El Deportivo sigue buscando gol

Zakaria Eddahchouri y Bil Nsongo disputan el balón en el entrenamiento del martes 11 de agosto Patricia G. Fraga

El Deportivo se mantiene atento al mercado para captar a un último ‘9’ con el que subir el nivel de su plantilla. El refuerzo en el puesto de ariete no es ya una prioridad para el club blanquiazul, pero si en el horizonte se abre una ventana de oportunidad tanto en forma de posible incorporación como de una salida interesante, explorará esa opción.

Así lo dictaminaba la planificación previa y así se lo está recalcando el verde en esta pretemporada. Porque en los seis encuentros amistosos que ha disputado hasta la fecha, el conjunto deportivista ha anotado nueve tantos. La cifra permite cifrar el promedio goleador blanquiazul en 1,5 dianas por encuentro. El dígito no es, ni mucho menos, malo. Pero teniendo en cuenta que cuatro de los contrarios militarán el curso venidero en una categoría inferior —el Lugo jugará dos divisiones por debajo y el Compos, tres—, la pólvora quizá se antoja algo escasa para afrontar la exigencia que supone el nuevo reto con el salto de categoría.

Al Dépor se le intuye algo de falta de gol. Sobre todo porque sus futbolistas más referenciales en esa faceta no han arrancado el verano con la mirilla demasiado afinada. En esa lista sobresale Pierre-Emerick Aubameyang. Desde su llegada al equipo, con la pretemporada ya iniciada, Antonio Hidalgo ha dado al punta gabonés un rol preponderante. Titular en los cinco partidos que ha podido disputar y siempre como acompañante de otro ariete, el exjugador del Olympique de Marsella ha sumado más en el juego que de cara a puerta. Acertó en una acción de juego directo ante el Lugo, cazando al vuelo la peinada de Zakaria Eddahchouri, ganando la carrera a su par y picando la pelota con extrema sutileza ante la salida del meta rival. Aquel fue su segundo partido como blanquiazul. Y desde entonces, tiene la mirilla desafinada en las pocas ocasiones de las que ha dispuesto. Aporta en la dinámica de juego, pero no transforma en el área.

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La sequía del africano no preocupa —y menos en pretemporada—, pero alerta de la necesidad de sumar más referencias anotadoras a su alrededor. Una de ellas debe ser Bil Nsongo. El punta camerunés fue la gran irrupción desde el Fabril a mitad del pasado curso. De hecho, su aportación fue clave para certificar el ascenso a Primera División. Nsongo anotó seis dianas en media temporada, dos de ellas en el partido en Valladolid en el que el Dépor certificó matemáticamente su salto de categoría.

Sin embargo, en este calendario de encuentros amistosos no transformó su primer tanto hasta el pasado jueves, cuando ejecutó un tiro libre indirecto originado en una cesión. Su chut rebotó en un jugador de la Fiorentina y despistó al meta ‘viola’, que nada pudo hacer para evitar que el disparo acabase convirtiéndose en el empate del Dépor.

A falta del duelo de este miércoles ante el Madrid, ese ha sido el único tanto de un Bil que ha sumado más de 300 minutos este verano y se encuentra ante el reto de reafirmarse como delantero para el Deportivo en Primera División. A su favor juega su capacidad para irse adaptando a las exigencias de los diferentes entornos competitivos a los que se ha ido enfrentando desde que hace dos años llegó a la entidad. Pero como uno de los arietes con siete fijo en la plantilla y después de ofrecer grandes prestaciones en sus primeros meses, la exigencia sobre su figura también aumentará.

Goleadores inciertos

De esta manera, Nsongo fue el último delantero en sumarse a una lista de goleadores en la que únicamente figuran seis nombres en esta pretemporada. Cuatro de ellos son los futbolistas que están conformando esa doble punta con la que Antonio Hidalgo no ha parado de probar en los amistosos. Los dos restantes, el central Bright Ede y el centrocampista Teun Gijselhart.

Curiosamente, los dos hombres que encabezan la nómina no tienen su futuro asegurado en el primer equipo del Deportivo. El segundo en cuestión es un Kevin Sánchez que, en el caso de quedarse en el club, apunta a tener ficha del filial. El pasado lunes, su representante aseguró en los micrófonos de Coruña Deportiva que el chico solo piensa en quedarse en A Coruña tras una temporada cedido en el Cartagena.

El atacante burgalés es uno de los dos futbolistas del Deportivo que puede decir que ha sumado más de un gol este verano. Su primera diana llegó en el encuentro de debut, ante el Compostela, para cerrar la goleada blanquiazul en Santiago. La segunda y última, en Génova para darle al equipo la victoria. El patrón fue el mismo: jugada rápida por un costado que Sánchez acompañó desde el lado opuesto para llegar presto al remate y empujar a gol.

Las dos dianas no tuvieron excesiva complejidad en su ejecución, pero le permiten refrendar de manera tangible su aportación como cuarto delantero y mantener abierto el debate sobre si merece un hueco en el día a día de la plantilla principal.

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Ese mismo argumento sirve para Zakaria Eddahchouri. El neerlandés fue el máximo goleador del equipo el pasado curso y apunta a repetir título honorífico en la pretemporada, salvo que algún compañero estalle a nivel goleador hoy ante el Madrid. Son tres las dianas que ha anotado el futbolista fichado del Telstar en enero del 2025. A los dos grandes tantos que sumó en la segunda parte frente al Compos se le une la diana que materializó para empatar de manera definitiva (2-2) el choque en Alemania ante el Sankt Pauli. Aquel tanto llegó de manera similar a la de Bil, con fortuna tras tocar en un contrario. Pero le sirvió para confirmarse como el goleador de una pretemporada en la que tiene que terminar de ganarse su continuidad en el Dépor o llamar la atención de pretendientes interesantes para él y para el club.

Por el momento, el delantero de ascendencia marroquí no tiene el cartel de intransferible, como sí sucede con Yeremay Hernández. El canario apunta a seguir una temporada más vestido de blanquiazul pese a los habituales rumores que le sitúan cada verano en la órbita de grandes clubes extranjeros. Sin todavía minutos en pretemporada, su ausencia en los amistosos es uno de los grandes motivos que explican la cierta falta de amenaza que al colectivo herculino le ha faltado en algunos tramos de sus partidos.

En sus dos cursos en Segunda, el canario ha otorgado 26 goles —más 15 asistencias— al Dépor. Con el salto a Primera, su aportación apunta a volver a ser clave en ese sentido. Pero mientras sus tantos no lleguen, el Deportivo debe seguir buscando el gol perdido. Bien con los delanteros de los que ya dispone, bien buceando en un mercado todavía con muchos recovecos por explorar.