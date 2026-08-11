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Dépor

De 'Unos de Nuevo' a 'Orden y Talento': siguiendo el libreto de Arsenio

El podcast de DXT Campeón sobre el Dépor evoluciona sin perder la esencia con el inicio de la nueva temporada en Primera

Sergio Baltar
11/08/2026 08:23
Unos de Nuevo ahora es Orden y Talento
Unos de Nuevo ahora es Orden y Talento
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En el deporte, como en el periodismo, llega un momento en el que toca leer el partido, levantar la cabeza y dar un paso al frente. Durante todo este tiempo, Unos de Nuevo ha sido nuestra casa sonora; el espacio donde, desde la redacción de DXT Campeón, nos hemos sentado a debatir, sufrir y celebrar la actualidad del deporte coruñés. Nació con la ilusión de volver a encontrarnos y de poner el micrófono sobre la mesa una vez más. Y ese objetivo está cumplido.

Sin embargo, los proyectos maduran y buscan su verdadera identidad. Por eso, nuestro podcast evoluciona y pasa a llamarse Orden y Talento.

¿Por qué este cambio? Porque no podíamos encontrar una frase que defina mejor el fútbol —y nuestra forma de contarlo— que la máxima de nuestro querido e inolvidable Arsenio Iglesias. El ‘Zorro de Arteixo’ lo tenía clarísimo: para que un equipo funcione, sea sobre el césped de Riazor o en un estudio de radio, necesita exactamente eso.

Nosotros hemos querido tomar prestado su histórico libreto para aplicarlo a nuestra forma de entender el periodismo:

El Orden: Representa nuestro compromiso con el rigor. Es la lectura pausada, la cordura, la información contrastada y la estructura que nos permite entender el día a día de nuestros equipos. Es no perder el sitio, es la pizarra de Arsenio y el trabajo periodístico de fondo.

El Talento: Es la magia, la improvisación y el atrevimiento. Es la pasión con la que vivimos el deporte en A Coruña, el debate acalorado sin filtros y la calidad de los invitados que nos acompañan. Es ese "algo distinto" que ponían en el campo jugadores como Fran o Bebeto bajo la atenta mirada del míster. Es el regate que rompe el guion.

El gran Arsenio sabía mejor que nadie que el éxito pasa por equilibrar la balanza. Mucho orden sin talento resulta plano y aburrido; mucho talento sin orden acaba en caos. Nosotros buscamos ser ese mediocentro perfecto que equilibra ambas facetas para ofreceros el mejor análisis de la actualidad blanquiazul.

Las voces que ya conocéis de DXT Campeón siguen siendo las mismas. El fichaje ya consolidado de Bea Arrizado completa el equipo junto a Lucía Dávila, Xurxo Gómez y Jorge Lema. La pasión por nuestro deporte sigue intacta. Solo cambiamos el nombre para rendir homenaje a una forma de entender este juego que ya es patrimonio de A Coruña. Como siempre, todos los lunes (o martes cuando el Dépor juegue el primer día de la semana, como es el caso de esta jornada 1 ante el Elche).

Bienvenidos a Orden y Talento. Como diría el míster: sentidiño y que ruede el balón.

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