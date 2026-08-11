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Dépor

Así suena 'Voa', el nuevo himno del Deportivo 

El tema ya está disponible en todas las plataformas del club

Bea Arrizado
Bea Arrizado
11/08/2026 19:08
Xoel López, en medio de aficionados del Deportivo, durante la grabación del videoclip del himno 'Voa' en el Orzán
Xoel López, en medio de aficionados del Deportivo, durante la grabación del videoclip del himno 'Voa' en el Orzán
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Se esperaba para mañana, pero después de que en la mañana de este martes el Deportivo ofreciese a su afición un pequeño y disimulado adelanto en sus redes sociales, el himno completo ya está aquí. 'Voa', compuesto por Xoel López, ya es una realidad que resuena en los oídos de todo el deportivismo.

Un día antes de que el primer equipo masculino se presente ante su afición en el Teresa Herrera ante el Real Madrid; dos antes de que lo haga el femenino contra el Porto, el himno que representará al club coruñés llega como preludio de una temporada ilusionante, la del regreso a Primera División.

'Voa contra o vento, Dépor, voa' es la frase más repetida en la letra, pensada para que el feudo blanquiazul la entone en cada partido. Eso unido a un final en el que se gritará '¡Forza Dépor!' como colofón perfecto a un himno que llega para representar a todo el deportivismo.

Con el coruñés Xoel López a los mandos del proyecto, han sido varios los diferentes artistas gallegos que han contribuido a la creación del tema: Susana Seivane, la Orquesta Sinfónica de Galicia, Xacarandaina, Kilomberos de Monte Alto y el Coro Cantabaile. 

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