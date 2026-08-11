Angeliño y su trayectoria cruzada con varios jugadores del Real Madrid

Formación del RB Leipzig en la temporada 2019-20, con Angeliño y Konaté RB Leipzig

Angeliño no solo se reencontrará con Denzel Dumfries en el Teresa Herrera. Su carrera, repartida entre Inglaterra, Alemania e Italia, entre otros países, antes de recalar en el Dépor, le ha cruzado con varios nombres que actualmente forma parte del Real Madrid.

El más reciente es Dean Huijsen. El central nacido en Ámsterdam e internacional español coincidió con Angeliño en la Roma durante la segunda mitad de la temporada 2023-24, cedido por la Juventus. Huijsen aterrizó en la capital italiana casi a la vez que el de Coristanco para jugar a las órdenes de Daniele De Rossi. Fueron compañeros durante meses y siete partidos de esa segunda vuelta, en la que la Roma acabó clasificándose para la Europa League.

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Antes, en el RB Leipzig, Angeliño coincidió con Ibrahima Konaté. El central francés, mundialista con su selección en 2026, jugó junto a él 21 partidos entre las temporadas 2019-20 y 2020-21, repartidos entre Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League, en el proyecto de Julian Nagelsmann que lanzó a ambos hacia la élite europea.

Más atrás en el tiempo aparece Bernardo Silva en su carrera. En su etapa en el Manchester City, Angeliño compartió equipo con el portugués en la temporada 2019-20. Un total de doce partidos entre Premier League, FA Cup, Copa de la Liga inglesa y Champions, antes de que el propio Angeliño saliera cedido esa misma campaña.

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El vínculo más lejano en el calendario es el de Brahim Díaz. Ambos coincidieron en las categorías inferiores del Manchester City, en el equipo sub-23 y en la Youth League, durante la temporada 2016-17, con siete partidos compartidos, cuando ninguno de los dos había debutado todavía en un primer equipo europeo de peso.

A esa lista se suma el citado Dumfries, compañero de Angeliño en 43 partidos con el PSV. No todos jugarán previsiblemente en Riazor. El control de cargas y los compromisos recientes con sus selecciones, como es el caso de Konaté, Dumfries, Bernardo Silva y Brahim en el último Mundial, condicionarán la presencia de varios en el once de Mourinho. Angeliño, recién llegado al Dépor, tampoco tiene aún asegurados minutos. Pero aun así, ningún jugador del vestuario coruñés ha compartido tanto vestuario, en tantos países distintos, con la nueva plantilla blanca.