Angeliño y Dumfries, de brillar en los carriles del PSV, a cruzarse en la banda de Riazor

Angeliño y Dumfries, durante su presentación como nuevos fichajes del PSV en 2018 PSV

Angeliño y Denzel Dumfries se van a cruzar este miércoles en una banda de Riazor durante el Trofeo Teresa Herrera. Es uno de los duelos con más atractivo del partido, tanto por el aspecto futbolístico como por el pasado que comparten. El lateral izquierdo del Dépor y el lateral derecho del Madrid van a coincidir esta vez en el mismo carril del campo, uno frente al otro. Pero no es la primera vez que sus caminos se cruzan. Siete años antes coincidieron en el PSV Eindhoven, aunque entonces jugaban en el mismo equipo y en bandas opuestas.

Fue en el verano de 2018. El PSV se quedó sin sus dos laterales titulares casi a la vez. Santiago Arias se fue al Atlético de Madrid y Joshua Brenet al Hoffenheim. Mark van Bommel, recientemente nombrado seleccionador belga y que por aquel entonces acababa de sustituir a Cocu en el banquillo, necesitaba recambios urgentes. Fichó a los dos. Angeliño había estado cedido durante la temporada anterior en el NAC Breda, donde ya había sido elegido el mejor lateral izquierdo de la Eredivisie, y el PSV pagó cinco millones y medio de euros al Manchester City, propietario de su ficha. Por su parte, Dumfries venía del Heerenveen, tras haber jugado en la segunda división neerlandesa los cuatro años anteriores con el Sparta Rotterdam, y el conjunto de Eindhoven desembolsó otros cinco millones y medio. También los presentaron el mismo día, junto a Nick Viergever, y, por supuesto, debutaron juntos el 4 de agosto de 2018, en la Johan Cruijff Schaal (la Supercopa de Países Bajos) contra el Feyenoord, con derrota en la tanda de penaltis y con Angeliño fallando su lanzamiento. Un mes después debutaron también juntos en la fase de grupos de la Champions League —ya habían competido en fases previas—, con un doloroso 4-0 en el Camp Nou contra el Barcelona de Messi.

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Van Bommel estructuró ese PSV en un 1-4-2-3-1 con un doble pivote (Hendrix y Rosario) y dos extremos, Bergwijn por un lado e Hirving ‘Chucky’ Lozano o Malen por el otro, que se metían por dentro. Esa disposición dejaba las bandas libres para que Angeliño y Dumfries subieran con continuidad, funcionando casi como un segundo par de extremos disfrazados de defensas. Un análisis táctico de la época, en el medio DaarDan, lo resumía así: “El peligro del PSV nacía, nueve de cada diez veces, cuando el balón llegaba a los pies de sus dos laterales”. Hubo quien lo vio como un problema, cierta prensa neerlandesa avisó de una dependencia excesiva de ese recurso. Pero también fue una de las grandes virtudes de aquel PSV, con motor incansable de los dos y esa capacidad de repetir esfuerzos partido tras partido que, con los años, se convertiría en su sello.

El PSV terminó la liga en segunda posición, a tres puntos del Ajax campeón, tras 16 victorias en las primeras 17 jornadas. Angeliño fue elegido ‘Talento del Año’ de la Eredivisie y entró en el ‘Once del Año’ de la competición junto a Dumfries y Luuk de Jong, el punta de aquel PSV. El de Coristanco terminó como el defensa con más asistencias de la liga neerlandesa desde la temporada 2015-16, nueve, con 50 centros completados. Dumfries disputó 43 partidos en su segunda temporada en la máxima categoría neerlandesa, con cuatro goles y siete asistencias. El PSV goleó 0-7 al ADO Den Haag fuera de casa, la mayor victoria a domicilio de aquella Eredivisie.

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En el verano de 2019, el Manchester City ejecutó la cláusula de recompra reservada al vender a Angeliño un año antes y se lo llevó de vuelta a Inglaterra. El director técnico del PSV, John de Jong, declaró que no era extraño que un desarrollo tan rápido llamara la atención de un club como el City, y que aunque lamentaban perderlo también les daba orgullo, como prueba de que en el PSV formaban jugadores para la élite. Dumfries se quedó en el club, heredó el brazalete de capitán en noviembre de ese mismo año y desde ahí continuó su progresión hasta el Inter de Milán, club por el que fichó en el 2021. Cuando Angeliño debutó con el City meses después de su marcha, recibió un mensaje de felicitación de Van Bommel, su exentrenador. El propio jugador contó después, al Eindhovens Dagblad, que valoró mucho el gesto.

En el PSV, ambos jugaron de laterales dentro de un 1-4-2-3-1. Con los años, los dos han rendido a su mejor nivel en un rol distinto, el de carrilero, en sistemas de tres centrales y con más metros de campo por delante. Angeliño lo mostró especialmente en el RB Leipzig y en su primera temporada en la Roma. Dumfries lo ha hecho en el Inter de Milán, donde ha disputado dos finales de Champions League, la de 2023 ante el Manchester City y la de 2025 ante el PSG, ambas perdidas. En la ida de la semifinal de 2025 ante el Barcelona, en Montjuic, anotó dos goles y dio una asistencia en un 3-3 que le valió el posterior pase a la final gracias al 4-3 de la vuelta, donde dio otra asistencia. Ese rendimiento es parte de lo que ha llevado al Real Madrid a ficharlo este verano, aunque todavía es pronto para saber si ejercerá de lateral o de carrilero a las órdenes de Mourinho, una incógnita que también comparte Angeliño con Hidalgo.

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Este verano ambos cambiaron de aires. Dumfries fichó por el Real Madrid como sustituto de Dani Carvajal, por 20 millones de euros, con contrato de cuatro temporadas. Y Angeliño regresó al Deportivo, a la que fue su casa durante cinco años de su formación en la cantera. De hecho, en un pódcast reciente de VoetbalPrimeur se comentó con cierta sorpresa que el propio PSV, que buscaba lateral izquierdo en este mercado, no se planteara recuperar a Angeliño. Uno de los participantes dijo: "Ese chico lo tenemos todavía en la retina y sigue estando perfectamente bien, no es que de repente se haya hecho mucho más viejo".

Se han enfrentado en cuatro ocasiones en sus carreras, dos desde que salieron del PSV. El balance es de dos victorias para el neerlandés, con Heerenveen e Inter, y dos para el gallego, con NAC Breda y Roma. El Teresa Herrera servirá de desempate. Este miércoles, siete años después de compartir vestuario en Eindhoven, Angeliño y Dumfries volverán a coincidir sobre el césped. Esta vez, uno con la camiseta del Dépor y el otro con la del Madrid, y en la misma banda de Riazor.