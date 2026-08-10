¿Qué es Luismi Cruz en el nuevo Deportivo de Primera?

Luismi Cruz conduce el balón en el Oviedo-Deportivo Fernando Fernández

Nadie ha jugado más. Pero más no siempre es mejor. Luismi Cruz llega al último partido de pretemporada del Deportivo como el jugador con un mayor volumen de participación este verano. Son 338 los minutos —sin contar tiempos añadidos— que ha disputado un futbolista que ha sido chico para todo... pero no ha terminado de afianzarse en ningún lugar concreto.

Luismi no se ha perdido partido en este período estival. De hecho, ha sido titular en cuatro de los seis encuentros que el conjunto blanquiazul ha disputado desde que volvió a los entrenamientos. Arrancó como mediapunta en el rombo que Hidalgo dispuso, en fase ofensiva, en el primer encuentro de pretemporada, en Santiago. En Oviedo, tuvo que entrar a los 27 minutos para sustituir como carrilero derecho a un Adrià Altimira que acusó un problema de rodilla que venía arrastrando.

Ya ante el Lugo, en Vilalba, Cruz fue extremo izquierdo de inicio, para volver a la derecha en Alemania, ante Sankt Pauli. Mientras, la gira italiana la arrancó jugando en los dos perfiles, dentro del 4-4-2 que Hidalgo predispuso inicialmente ante la Fiorentina. Y ya por último, frente al Genoa, el futbolista gaditano sumó su segunda suplencia estival y disputó los últimos 18 minutos jugando por dentro, en el puesto de interior izquierdo en el centro del campo de tres conformado por Teun y Riki que dio relevo al Amatucci-Soriano-Villares.

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Ese último duelo fue, en realidad, el primero en el que Luismi pudo partir desde el carril central y no aparecer en él. Es en ese pasillo donde mejor rindió el pasado curso el zurdo del Puerto de Santa María, que tras el regreso de las vacaciones ha venido ejerciendo de chico para todo a lo largo de toda la pretemporada, pero no ha terminado de levantar la mano en ningún puesto concreto.

Así, el exfutbolista del Tenerife es la pieza polivalente para el cuerpo técnico del Dépor. La cualidad, sin embargo, presenta el doble filo de convertirse en indefinición, algo que apunta a sucederle a Cruz.

El encaje final

Y es que el gaditano no está cómodo a pie natural en el pasillo izquierdo, pero tampoco termina de desenvolverse de manera natural cuando juega en la banda derecha, muy pegado a la cal y con la obligación de hundirse, fusionarse con la última línea y convertirse, de facto en el quinto defensor. Esa función la ha venido desempeñando de manera óptima un Altimira que sigue lesionado, pero también David Mella, que el pasado sábado volvió a jugar cinco meses después y ofreció notables sensaciones ejerciendo un rol en el que, por cualidades, encaja mejor que Cruz.

Con Alti aún ausente, Mella sin estar disponible para grandes volúmenes de minutos y un nuevo futbolista de banda todavía sin llegar, quizá Luismi tendrá que adaptarse de nuevo a esa posición. Al menos, a corto plazo para ganarse minutos en el Teresa Herrera que le permitan ser opción para Hidalgo y sus asistentes frente al Elche en liga.