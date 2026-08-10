Una de las zonas de hospitality en Riazor RC Deportivo

El Deportivo tendrá en breve en funcionamiento ocho zonas de hospitality dentro del estadio de Riazor. Según el club, el objetivo es vivir “una experiencia única” antes, durante o después del partido, en la que el cliente recibirá una atención personalizada. Seis de estas ocho zonas de hospitality ya están disponibles para el público. Entre todas tienen un aforo para casi un millar de personas.

Para poder adquirir las entradas, el Dépor ha abierto en su página web un formulario en el que hay que rellenar datos como el número de personas que van a acudir, el área VIP a la que se quiere acceder y el nombre de la empresa que va a contratar el servicio.

En el córner derecho de la grada de Preferencia Inferior se encuentra el Club Riazor, un espacio con un aforo de 72 personas que está pensado para recibir a empresas de alto nivel y para usuarios mayores de edad. En este espacio, además de ofrecer un servicio de catering y atención personalizada, también hay un billar en su interior.

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También en esa grada, pero en el extremo contrario, está el Bar Bruma. Como principal novedad, esta sala tiene un DJ con música en directo y ofrece una experiencia culinaria en la que un chef prepara los platos frente a todos los comensales. El aforo es de 80 personas.

En Tribuna se ubica el resto de establecimientos, comenzando por el Café 1906, que, a diferencia de los dos anteriores, tiene un ambiente más informal y proporciona una experiencia gastronómica con comida preparada al momento y de forma artesanal, que se puede consumir de manera rápida.

Los diferentes espacios privados RC Deportivo

En el centro de la grada se sitúa el Kopke Tunnel Club al que todavía no puede acceder el público general, pero el club ya ha informado de todas las ventajas que este servicio promete próximamente para dar continuidad a la ya conocida Área 1906 tras los banquillos, en la que se puede observar a los jugadores en el túnel de vestuarios.

Para hacer un repaso a los hitos históricos, el Deportivo ha puesto a disposición de sus aficionados un espacio exclusivo con acceso a través del Museo llamado Zona Azul donde, además de brindar un servicio gastronómico, se pueden ver los trofeos más importantes ganados por el club. La Zona Dorada ofrece algo similar, aunque se centra en los orígenes y en la evolución del club.

Además, uno de los espacios lleva el nombre del nuevo himno, el Voa Sky Bar. A pesar de no estar aún a disposición, se encuentra en la zona alta de Tribuna Superior por lo que hay vistas privilegiadas al terreno de juego. Por último, en Tribuna Inferior se ubica el Club 1906 con 125 butacas y sala privada disponible.

Todas estas iniciativas las define la entidad herculina como “una forma distinta de vivir el Dépor con una experiencia totalmente exclusiva” en la que hay acceso a salas privadas y climatizadas, atención personalizada, butacas premium con ubicación privilegiada y Sala Hospitality anexa. Además, según el Deportivo, es un entorno pensado para prolongar la experiencia de un partido, ya sea antes, durante o después.