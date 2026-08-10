El Deportivo encuentra a su media naranja

Mario Soriano y Amatucci disputan el balón en el Oviedo-Deportivo de pretemporada Fernando Fernández

Ha sido un amor a primera vista. Quizá se quede únicamente en un romance de verano, pero la relación apunta a ser algo más que eso. Mario Soriano ha formalizado pareja en el centro del campo blanquiazul. Y, por ende, el Deportivo ha encontrado a su media naranja. Porque el pequeño futbolista madrileño ya apunta a tener a otro ‘bajito’ como Lorenzo Amatucci como compañero de aventuras predilecto en la sala de máquinas deportivista.

El ‘Joker’ se entiende a la perfección con el italiano. El que fuera rival el pasado curso vistiendo la camiseta de Las Palmas se ha convertido en el mejor socio posible para el ‘21’, que tras el salto a Primera División no solo apunta a mantenerse en el once inicial del Dépor, sino que parece hacerlo con más jerarquía, aunque sin tanta exigencia. Porque con Amatucci, Soriano podrá ejercer de continuador del juego ofensivo del equipo y aparecer en zonas para acelerar y finalizar sin tener que ejercer también, por decreto, como gestor de los primeros pases.

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La química entre dos futbolistas con fisonomías tan parecidas que incluso llegan a confundir a la propia vista es evidente. Pero es que desde el cuerpo técnico del Deportivo no han hecho más que potenciarla desde que el colectivo herculino echó a andar para comenzar a preparar la temporada 2026-27 y Amatucci cruzó por primera vez la puerta de Abegondo. El Deportivo no pudo cerrar el traspaso del exjugador de la Fiorentina antes de que la pelota comenzase a rodar de nuevo. Pero tan solo se perdió un par de sesiones y pudo ponerse a tono para participar el primer amistoso.

Aquel ya lejano sábado 18 de julio, Amatucci formó en el once inicial del Deportivo. Jugó 45 minutos como pivote defensivo, un rol que no ha parado de desempeñar en los 240 a mayores que ha sumado en los cinco encuentros que el equipo ha jugado desde el estreno en el Vero Boquete.

Siempre juntos

Así, Amatucci acumula en total 285 minutos en sus piernas esta pretemporada. A falta de comprobar cuánto volumen añade al cuentakilómetros en el Teresa Herrera que el equipo disputa mañana ante el Real Madrid para cerrar el calendario de partidos de preparación, el internacional por Italia en categorías inferiores ha compartido la totalidad de ese minutaje con una única persona: Mario Soriano.

Y es que el centrocampista formado en la cantera del Atlético calca en participación al italiano. Ambos han jugado lo mismo y siempre con el otro lado. Cuando Amatucci era el centrocampista más posicional del equipo, a su lado siempre estaba Soriano. Cuando Soriano dirigía con libertad al equipo en todas las alturas, a su lado como soporte siempre estaba Amatucci.

De esta manera, Antonio Hidalgo no solo cree en la pareja, sino que ha invertido recursos y tiempo en ella para fomentar esa sinergia que se antoja como una de las fortalezas del equipo que pretende potenciar en estos primeros compases de competición.

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Con Mario Soriano con plaza fija en el once, al menos de cara al estreno liguero ante el Elche (lunes 17 de agosto, 21.00 horas), la lógica invita a pensar que Amatucci se mantendrá como su acompañante en la zona ancha. Sin embargo, a tenor de lo ensayado en los últimos amistosos, el centro del campo blanquiazul estará compuesto por tres integrantes. Falta un puesto por cubrir y hay dos pretendientes que parten con ventaja: Diego Villares y Teun Gijselhart.

El capitán comenzó la pretemporada jugando como ancla, pero en los últimos partidos ha vuelto a ser un interior con libertad para ir y volver. Ese mismo perfil es el neerlandés, que después de haber sido testado en ese rol, ha sido empleado también por Antonio Hidalgo como medio más defensivo. Uno u otro serán la tercera pata para un dúo consolidado en 285 minutos.