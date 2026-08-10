El Deportivo alcanza su segunda mayor cifra de abonados desde que hay registros oficiales

La afición del Deportivo durante el partido contra Las Palmas Quintana

Los aficionados del Deportivo han respondido en el regreso del equipo a la máxima categoría nacional. Con un total de 29.854 abonados, el club cierra una campaña que se convierte en la segunda con mayor cantidad desde que hay datos oficiales publicados por LaLiga (desde la 2004-05). Antes de ese año, las cifras solamente las publicaba el club.

El Dépor comenzó el siglo (2000-01) con un total de 27.050 personas con carné después de una temporada histórica en la que el club ganó la Liga, convirtiéndose en uno de nueve. Del 2001 al 2004 se registró una subida en los abonados y, durante ese tramo, incluso se registraron los dos valores más altos de la historia de la entidad: 30.701 en el ejercicio 2002-03 y 30.736 en el 2003-04. Todo según datos proporcionados única y exclusivamente por el Deportivo. Algo que en la temporada 2004-05 cambió, pues LaLiga comenzó a hacer públicas las cifras.

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Desde ese año en el que la patronal comenzó a anunciar los datos, el Deportivo superó levemente los 20.000 (21.534). Al curso siguiente, bajó hasta los 20.745. Esa disminución de abonados estuvo presente hasta 2011, cuando el club tocó su guarismo más reducido en lo que va de siglo XXI con un total de 15.494 abonados.

A partir de ahí, el número de socios no paró de ascender sin importar la categoría en la que se encontraba el equipo. Una cosa es evidente: a pesar de haber militado en Primera, en Segunda y en Segunda B o Primera RFEF, el número de abonados superó la barrera de los 20.000 en las últimas 16 temporadas.

De esta manera, en la campaña 2011-12 (en la que el Deportivo consigue el ascenso a Primera División tras realizar el récord de puntos de la categoría de plata), se registraron 21.602, seis mil más de los que había tenido el año anterior en la élite. Con el equipo ya en el primer escalón del fútbol nacional, el número de abonados siguió creciendo y alcanzó los 25.272 en la 2012-13, aunque en ese año el equipo sufrió un nuevo descenso que se notó en la cifra de abonados, pues a la campaña siguiente registró 21.708.

De vuelta otra vez en Primera, el conjunto blanquiazul obtuvo un mínimo de 24.000 en cada una de las cuatro temporadas consecutivas en la categoría de oro (de la 2014-15 a la 2017-18). Y con el descenso, disminuyeron también los socios, hasta los 23.491. La bajada se mantuvo relativamente estable el año siguiente en Segunda (23.510) e incluso al año siguiente, en el que el Deportivo jugó en Segunda División B: en el curso 2020-21, el primero en el barro, registró 22.411 abonados. Un dato que refuerza la idea de que la afición del Dépor no entiende de categorías.

En el estreno de la Primera Federación como nueva categoría, el club coruñés fijó la peor cifra de las últimas 16 temporadas. Y es que en la 2021-22, superó ligeramente los 20.000 abonados (20.120). No obstante, en las dos siguientes, en el mismo escalón, sobrepasó los 25.000 (25.556 en el ejercicio 2022-23 y 29.007 en el 2023-24, año del ascenso a la categoría de plata).

Ya al año siguiente, en el que el Deportivo volvió a jugar en el fútbol profesional, se registró el tercer dato más alto de la historia del club merced a 30.055 abonados. Casi no disminuyó en los dos cursos siguientes que, aunque no se llegó a los 30.000, se mantuvo en los 29.000. El año pasado hubo un total de 29.210 abonados, una cifra que se consiguió rebasar en este curso con las 29.854.

En estas 27 temporadas del siglo XXI, la cantidad media de abonados es superior a los 24.000, concretamente alcanza los 24.051. Y todo esto contrasta con los datos previos al siglo actual, que comenzó con la idea común de que superar los 20.000 ya era una heroicidad. De hecho, según había informado el club en su día, desde 1988 hasta 2000, solo siete de doce temporadas sobrepasaron esa cifra, mientras que en tres de ellas, ni siquiera se superaron los 16.100.