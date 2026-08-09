Identidad e historia en las 20 camisetas de Primera División

Bellerín, Isco y Ruibal con la nueva camiseta Real Betis

Los equipos de Primera División ya lucen las camisetas que llevarán durante la temporada 2026-27. Todos han mantenido sus elementos característicos, continúan con su tradición y colores históricos, y muchos han incorporado algún detalle novedoso y diferenciador en su elástica. Incluso hasta las nuevas tecnologías también se han aplicado en gran parte de ellas para hacerlas más cómodas y llevaderas para los futbolistas y también para los seguidores que comprar sus réplicas a precios elevados que en muchos casos superan los 100 euros.

Alavés

La camiseta local del cuadro babazorro mantiene la identidad y los colores del club con las franjas verticales azules y blancas, mientras le hace un guiño a la historia. La nueva elástica del Alavés recuerda la final de la Copa del Rey disputada ante el Barcelona hace exactamente diez temporadas. Como elemento distintivo, incorpora la imagen de cientos aficionados albiazules aquel día en el Vicente Calderón. “Un homenaje que coincide con el décimo aniversario de una de las fechas más especiales de la historia reciente del club y que reconoce el papel fundamental de una afición que siempre ha estado al lado del equipo”, señala el club en su comunicado.

Precio: 79,95 euros.

La nueva camiseta del Deportivo Alavés Alavés

Athletic

El club bilbaíno ha lanzado una camiseta clásica parecida a la de años anteriores, pero con un detalle que la distingue. Cada una de las siete franjas que tiene la elástica rojiblanca, representa los siete territorios de Euskal Herria: Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Navarra, Labort, Baja Navarra y Sola. "Cada franja refleja una historia compartida, un orgullo vivo y la pasión que conecta pasado, presente y futuro", indica el club.

Precio: 95 euros.

athletic

Atlético

"Una camiseta que rinde homenaje a las icónicas rayas rojiblancas del club y las lleva un paso más allá", así presentó su nueva piel el conjunto colchonero. El diseño cuenta con un cuello de pico de color azul que va a juego con las mangas, además de esconder un significado entre las franjas puesto que en el interior de ellas aparece el tridente -uno de los símbolos más queridos por la afición del Atleti-.

Precio: 109,95 euros.

atlético

Barcelona

La nueva piel del Barça presenta sus colores azulgranas característicos, pero tienen una principal novedad. En lugar de contar con dos tonos diferentes, el club ha optado por la aparición de diferentes tonalidades de azul y rojo. El objetivo de este diseño es crear un contraste y también representas las lamas de la fachada del nuevo Camp Nou.

Precio: 124,99 euros.

Pedri, Raphinha y Koundé con la nueva piel FC Barcelona

Betis

"La camiseta alterna el patrón clásico de barras verdiblancas con algunos elementos distintivos en el diseño que le aportan una personalidad única", de esta manera define el club su nueva piel. Como innovación, el Betis ha sumado en su elástica un bloque de líneas verdiblancas finas que cruzan diagonalmente, y que también están presentes en los hombros, para generar un efecto degradado.

Precio: 84,95 euros.

Bellerín, Isco y Ruibal con la nueva camiseta Real Betis

Celta

El conjunto vigués presenta una camiseta con un diseño limpio con el celeste como color principal como es de costumbre. El cuello es blanco con una contorna roja y con esto aparecen representadas todas las tonalidades de su escudo. En la nuca, aparece el trisquel que simboliza las raíces del club.

Precio: 79,95 euros.

Iago Aspas RC Celta

Deportivo

La apuesta elástica por un diseño reconocible , clásico y fiel a su identidad. Las tradicionales franjas verticales azules y blancas se mantienen en un diseño en el que destaca especialmente la publicidad integrada de Estrella Galicia. También apuesta por un cuello en pico de color blanco, acompañado por el mismo acabado en los puños de las mangas, además el escudo del Deportivo aparece bordado sobre el pecho .

Precio: 89,99 euros.

La nueva piel RCD

Espanyol

El azul y el blanco se mantienen como base del diseño de la nueva camiseta, pero ahora el diseño es más limpio que el de la temporada pasada. Además, como principal novedad entra en escena el color negro en las mangas y en el cuello. La nueva elástica ha sido confeccionada con tejido reciclable, reafirmando el compromiso del club perico con la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental.

Precio: 84,99 euros.

La nueva camiseta del Espanyol RCD Espanyol

Elche

El conjunto ilicitano no ha innovado en su nueva piel y ha mantenido su tradicional franja horizontal verde sobre una base blanca con el objetivo de que gane "protagonismo sin perder su sencillez". También incorpora el color negro en el cuello y en los remates de las mangas. La camiseta está hecha con un tejido técnico transpirable, elástico y de peso ultraligero que favorece la comodidad y la libertad de movimientos.

Precio: 90 euros.

La nueva franjiverde Elche CF

Getafe

El Getafe lanzó su camiseta habitual con el mismo azul y el mismo diseño, con el que incorpora como único elemento de novedad el color rojo y amarillo en el cuello haciendo homenaje a la segunda y tercera equipación y creando una colección conectada. Además, está confeccionada con tejido técnico transpirable.

Precio: 80 euros.

Presentación de la nueva equipación Getafe CF

Levante

La nueva equipación mantiene las habituales franjas verticales azulgranas que definen al club y presenta un cuello de polo de punto en color blanco roto a juego en los puños de las mangas.

Precio: 84 euros.

La nueva camiseta azulgrana Levante UD

Málaga

El Málaga continuó con su tradición blanquiazul en la primera camiseta, pero no por ello dejó de lado la incorporación de nuevos detalles. En primer lugar, presenta un cuello con un azul más oscuro y tonalidades en verde y morado que también aparecen en las mangas para representar los colores de la bandera malagueña. Además, en la nueva piel aparecen escamas de boquerón y el tono azul principal que está inspirado en el de la década de 1980.

Precio: 79,95 euros.

La nueva piel del Málaga Málaga CF

Osasuna

Inspirada en el antiguo mosaico de la Plaza del Castillo de Pamplona, Osasuna ha lanzado su nueva piel que destaca por su rojo intenso característico. Otro aspecto que incorpora la camiseta es el color azul marino intenso tanto en el cuello como en el cierre de las mangas que hacen referencia al borde exterior del mosaico.

Precio: 89 euros.

La primera camiseta de Osasuna Macron

Racing de Santander

El cuadro cántabro apuesta por un estilo retro y mantiene los colores clásicos al estar compuesta por el blanco con detalles verdes y negros tanto en el cuello como en los hombros. Por otra parte, la publicidad está integrada y la nueva piel está confeccionada con punto listado de estructura fina, que según el club proporciona "ligereza, transpirabilidad y estabilidad dimensional".

Precio: 74,95 euros.

La nueva del Racing Real Racing Club

Rayo Vallecano

Una temporada más sin la franja. El cuadro rayista ha querido continuar con el diseño de las camisetas de los últimos años en el que se emula un rayo. El color negro cobra un gran protagonismo en la camiseta cubriendo por completo los hombros y también entra en escena el amarillo que está presente en la publicidad y en las mangas.

Precio: Desconocido.

La nueva camiseta del Rayo Rayo Vallecano

Real Madrid

El habitual blanco se combina con detalles en verde oscuro en el cuello y en los puños de las mangas, y las tres franjas de Adidas son de color rosa. También ha integrado elementos gráficos inspirados en las joyas de la corona del escudo. Tal y como ha señalado el club, la camiseta contiene la última tecnología para "maximizar el flujo de aire y mantener a los jugadores frescos durante los partidos".

Precio: 100 euros.

Los futbolistas del Madrid con la nueva camiseta Real Madrid

Real Sociedad

El club mantiene su esencia blanquiazul y en la parte interior del cuello aparece la frase “Aurrera txuri-urdinak!”, el grito de guerra que forma parte del himno. El logotipo de Joma tiene un color parecido al del balón del escudo, que es marrón claro. Además, al escudo se le ha aplicado silicona satinada para aportar textura y relieve

Precio: 85 euros.

La nueva piel txuri-urdin Joma

Sevilla

El conjunto hispalense apuesta por un diseño limpio con el blanco como color principal y el rojo como secundario, el cual está presente en los hombros y en las mangas. Además, según el club, el escudo está en un tamaño mayor al habitual para reforzar el orgullo de pertenencia y el sentimiento de identidad. La elástica cuenta con una tecnología para maximizar la ventilación y la gestión de la humedad.

Precio: 95 euros.

La nueva piel sevillista Sevilla FC

Valencia

El conjunto che anuncia su primera piel con el blanco como color principal y el rojo como novedad, el cual le añade un toque de historia. Tal y como ha indicado el club en su comunicado, "el diseño combina en una misma equipación el blanco y el Rojo Torino, color alternativo más utilizado por el Valencia CF a lo largo de su historia".

Precio: 100 euros.

La primera camiseta che Valencia CF

Villarreal

El Villarreal respeta su habitual color amarillo, en el que en esta ocasión lo integra con el azul oscuro en las mangas, en los hombros y en los laterales. Como novedad incorpora un contraste de texturas entre la parte trasera y la delantera

Precio: 72,90 euros.