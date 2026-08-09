El Deportivo acaricia los 30.000 abonados en el regreso a Primera

La afición del Deportivo contra Las Palmas en Riazor Javier Alborés

El Deportivo cierra su campaña de abonos 'O teu lugar en Primeira' con 29.854 socios, de los cuales 27.637 cuentan con asiento fijo, cifra que agota el tope máximo disponible en Riazor.

El club coruñés mantiene abierto hasta el miércoles 12 de agosto el plazo con cita previa para solicitar cambios de asiento, siempre dentro de la misma grada. Superada esa fecha, del 17 al 21 de agosto los cambios podrán tramitarse sin necesidad de cita.

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Desde la entidad se pide a quienes tengan cita reservada para cambiar de grada (no de asiento dentro de la misma) que la cancelen, de forma que el turno quede libre para otros abonados.

El equipo dirigido por Antonio Hidalgo, que se mantiene invicto en la pretemporada a falta del último amistoso contra el Real Madrid en el Trofeo Teresa Herrera, arrancará la Liga el próximo lunes 17 recibiendo al Elche en Riazor a las 21.00 horas.