Cinco apuntes del Genoa-Dépor: un equipo sin disfraz

Formación inicial del Dépor ante el Genoa RC Deportivo

El Dépor cerró su gira europea por Alemania e Italia con una victoria seria y merecida ante el Genoa en el Luigi Ferraris (0-1), sobre todo por la mejoría protagonizada en la segunda parte gracias, en buena medida, a un Mella que prendió la mecha de un equipo más vertical, más dañino. El gol, sin embargo, no llegó por inclinar el campo, sino que se produjo tras un robo en campo propio de Eddahchouri y una conducción del neerlandés que culminó Kevin.

Más allá del desenlace, el Dépor dio un paso más en su preparación de cara al debut liguero. Siguió sumando efectivos a la causa, ya que volvieron Loureiro y el propio Mella, y Angeliño debutó con la camiseta blanquiazul apenas tres días después de anunciarse su fichaje. Ya son tres jugadores más a disposición de Hidalgo. Solo faltan por reaparecer Asp Jensen, Altimira y Yeremay, este último sin haberse dejado ver en toda la pretemporada debido al lento y cauto proceso de recuperación de su pubalgia.

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Con todo esto, el círculo se va cerrando. Cada vez parecen más claros varios puestos de la alineación del estreno liguero contra el Elche y de los posibles primeros onces de la temporada. Fichajes como Amatucci, Aubameyang y el portero Leo Román se presentan como grandes candidatos a entrar en el nuevo Dépor de Hidalgo, para acompañar a los que ya eran fijos el curso pasado y se espera que lo sigan siendo, como Lucas Noubi, Mario Soriano o Ximo Navarro. El último amistoso de pretemporada, ante el Real Madrid en Riazor, quizá dé alguna pista más para esclarecer el resto del once. Pero la realidad es que este Dépor, para bien o para mal, no sorprende. Es un equipo reconocible, tanto en lo bueno como en lo no tan bueno, y juega con esas cartas. Las conclusiones sacadas en pretemporada nunca se pueden escribir en piedra, pero estos amistosos sirven como base, como buen punto de partida de cara al regreso a la máxima categoría y como continuación del ideario de Hidalgo. El equipo sigue en esa búsqueda de crecimiento y puede que para el aficionado neutral no sea un equipo que enamore, pero es competitivo y casi en cada partido lo sigue demostrando.

1. Comas y Barcia, el último baile

Arnau Comas y Dani Barcia jugaron seguramente su último partido juntos como pareja de centrales en el Dépor. El club busca una salida definitiva para el de Girona y estudia la cesión del canterano, mientras espera reforzar la zaga con un central de garantías. Comas y Barcia jugaron la primera parte y un tramo de la segunda, y quizá fue su última oportunidad para reivindicarse, aunque su futuro posiblemente estaba sellado antes de saltar al césped. Con ese contexto, su actuación fue solvente, sin sobresaltos, más allá de dos encontronazos de Comas con dos rivales.

Con poco más de una semana para el debut liguero, el centro de la defensa sigue siendo la zona con más preguntas del plantel. Todo apunta a que uno de los puestos ya es propiedad de Noubi y el otro se lo disputan Loureiro, que reapareció ayer aunque solo jugó 20 minutos por una decisión pautada previamente, y Bright Ede, que a estas alturas parte con cierta ventaja por estar disponible físicamente para disputar los 90 minutos.

3. La salida de tres, innegociable

Salir con tres atrás es innegociable para Hidalgo. Ante el Genoa no fueron tres centrales al uso, porque Ximo Navarro, el lateral híbrido que suele hacer ese papel en la salida, se quedó en el banquillo. En su lugar jugó Noubi, pero en este caso dio amplitud por la derecha, y Noé, que arrancó de inicio por delante del belga, buscó sin demasiado éxito los espacios interiores. El tercer hombre que se unió a Comas y Barcia salió del centro del campo. Sobre todo lo hizo Amatucci, metiéndose entre los centrales, aunque Mario Soriano también retrasó su posición, a veces entre ellos, a veces lateralizándose a un costado.

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Angeliño y Noubi dando amplitud y tres por dentro para iniciar la jugada. Una fórmula más que habitual en el fútbol moderno de primer nivel que el Dépor tiene automatizada. Pueden cambiar los intérpretes y haber ciertos matices en los movimientos, pero el mecanismo se repite, siempre buscando la superioridad en la base para tratar de encontrar una salida limpia. Algo que, por otra parte, no siempre encuentra este Dépor.

3. La falta de ruptura, una vieja conocida

El Dépor de Hidalgo ya convivió con esta carencia la temporada pasada. Se notó especialmente cuando Mella no estuvo, ya fuese por su lesión a final de curso o por su convocatoria con España al Mundial sub-20. El once blanquiazul suele estar repleto de jugadores que piden el balón al pie. Mario Soriano desde el centro, Yeremay y Luismi en banda o entre líneas e incluso Bil Nsongo es un delantero de más apoyos que rupturas. Faltaba profundidad, faltaba alguien que rompiera a la espalda. Esa función la cubría sobre todo Eddahchouri, incansable tirando desmarques no siempre atendidos por sus compañeros, y en ocasiones Villares, atacando el espacio entre central y lateral. El ascenso se construyó con paciencia, con control, asentando al equipo en campo contrario y madurando los partidos sin prisa, debido a que el Dépor no pudo disponer con continuidad de esa amenaza clara detrás de la defensa rival.

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Esta temporada esta particularidad se acentúa con la llegada de Amatucci, otro mediocentro con la misma vocación de amasar el balón. Ante el Genoa el equipo volvió a necesitar ese oxígeno que a veces solo dan las carreras al espacio, aunque el jugador que tire el desmarque sepa que no va a recibir el balón. En la pretemporada esas rupturas las firmó casi en exclusiva Aubameyang y, con menos minutos, el canterano Kevin Sánchez. En un Dépor con mayoría de futbolistas que la piden al pie, el que la pide al espacio es un regalo para el equipo y para sí mismo.

4. Una solidez que no impresiona

El partido en el Luigi Ferraris fue un reflejo fiel de lo que ha sido la pretemporada del Dépor en lo que a solvencia defensiva se refiere. La única excepción llegó en la primera parte ante la Fiorentina, donde el equipo coruñés sufrió a balón parado, aunque apenas en juego corrido. En el resto de partidos, incluido el del Genoa, nunca se le vio superado con claridad pese a no dominar en todas las fases. Siempre encontró la forma de pausar el juego con una posesión larga o de plegarse en su campo sin desangrarse.

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Es la misma capacidad camaleónica que ya mostró el curso pasado. El Dépor de Hidalgo quiere mandar, quiere ser protagonista, pero también sabe no serlo cuando toca. No es una solidez que deje boquiabierto a ningún aficionado. Nadie pondría a este Dépor el calificativo de muro. Pero los partidos pasan y el Dépor de Hidalgo sigue invicto en pretemporada, casi sin encajar, con ese mismo poso que fue clave en el ascenso a Primera.

5. Energía y confianza en los minutos finales

El gol de la victoria ante el Genoa lo firmó Kevin, en los últimos minutos, tras una jugada individual de Zaka. Ante la Fiorentina, Kevin provocó una cesión al portero rival, y del libre indirecto resultante marcó Bil Nsongo. Son solo los dos últimos ejemplos de algo que el Dépor ya demostró la temporada pasada: su capacidad para madurar el partido y terminar con más energía, llegadas y confianza que el rival.

Habla más de madurez que de forma física. Es un equipo que no pierde la paciencia, que sabe esperar su momento. Los goles decisivos del curso pasado, los que llegaron en los minutos finales y valieron el ascenso, dejaron una confianza que sigue intacta. Este Dépor cree que puede ganar, o al menos empatar, cualquier partido en el tramo final. Esa fe es un bien preciado y ante el Genoa, una vez más, le sacó partido.