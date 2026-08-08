Vinícius apunta a Riazor: así está la disponibilidad de la plantilla del Madrid para el Teresa Herrera

Vinicius celebra un gol con el Madrid Real Madrid

El Real Madrid vuelve a Riazor para jugar el Trofeo Teresa Herrera trece años después y lo hará por cuarta ocasión en este siglo. El Mundial ha lastrado la incorporación a los entrenamientos de varios futbolistas que han llegado hasta la fase final de la competición, por lo que su presencia en el próximo miércoles está puesta en duda. No es el caso de Vinícius Júnior, recientemente renovado hasta 2032, que será el nombre propio de la convocatoria de José Mourinho para el duelo en A Coruña.

El extremo brasileño ha vuelto a ejercitarse esta semana y forma parte de la lista del encuentro que va a disputar el Madrid este sábado a las 19.00 horas contra el Ferencváros, por lo que todo apunta a que estará disponible para el partido ante el Deportivo. Por otro lado, Bernardo Silva, Rüdiger y Brahim Díaz son las otras novedades para el duelo ante el club húngaro, así que también podrían aparecer frente al cuadro herculino.

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A estos cuatro futbolistas que se han reincorporado hay que sumarle los once del primer equipo que ya han jugado algún amistoso de pretemporada y continúan entrenando a las órdenes del entrenador portugués. Estos son Lunin, Alexander-Arnold, Dumfries, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Valverde, Güler, Endrick y Carlos Espí.

En esta fase de preparación, el club madrileño también le está dando oportunidades a varios canteranos como a Daniel Yáñez, Cestero, Lamini Fati, Mario Rivas, Alexis Ciria o Joan Martínez, los cuales están completando las convocatorias de Mourinho en los partidos amistosos.

Dudas y descartes

Los mundialistas Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Tchouaméni tienen muy complicada su presencia en el Teresa Herrera. Los cuatro están de vacaciones tras haber llegado a la recta final de la Copa del Mundo y volverán a ejercitarse durante la próxima semana, por lo que siendo el miércoles el partido lo lógico es que no puedan estar disponibles.

El reciente fichaje Yan Diomandé es otra de las incógnitas del Madrid para el duelo porque de momento no ha saltado al césped de la Ciudad Deportiva -aunque se espera que lo haga este domingo- y tampoco ha sido convocado contra el Ferencváros. Mientras, Courtois reaparecerá mañana en los entrenamientos, pero tampoco viajó a Hungría junto al resto del equipo.

Por otra parte, están totalmente descartados Militão, Mendy y Rodrygo ya que se están recuperando de sus respectivas lesiones. En el caso del central brasileño, saltó en la mañana de este viernes al campo pero todavía se está reponiendo de su rotura del tendón del bíceps femoral que le dejó fuera en las últimas siete jornadas y se perdió el Mundial. Mientras que el lateral se perderá los primeros partidos de Liga y el extremo no se recuperará hasta el año que viene.

Pretemporada

Hasta ahora, el Madrid ha disputado tres partidos contra Alcorcón, Leganés y Fiorentina. En los dos primeros, los blancos se impusieron con un 1-0 y un 4-1 respectivamente, mientras que frente a la Fiore consiguieron un resultado parecido al que obtuvo el Dépor terminando en empate (2-2).

Este sábado a las 19.00 horas jugarán su cuarto encuentro antes de enfrentarse al conjunto blanquiazul en el Teresa Herrera. Su último duelo de preparación será ante el Schalke 04 el próximo domingo 16 de agosto a las 17.00 horas, un día después de que comience la Liga ya que el Madrid debutará una semana más tarde que el resto por tener en sus filas a jugadores que llegaron a la fase final del Mundial.