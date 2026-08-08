Un equipo acostumbrado a sufrir y a no rendirse nunca

Antonio Hidalgo dando una charla en la pausa ante el Lugo Javier Albores

El empate ante la Fiorentina el pasado jueves volvió a confirmar una de las grandes señas de identidad del Deportivo de Antonio Hidalgo: si el rival no consigue rematarlo a tiempo y le permite seguir con vida, es muy probable que acabe pagándolo caro. El conjunto coruñés rescató un empate en los minutos finales gracias al gol de Bil Nsongo, en un lanzamiento de libre indirecto dentro del área, para mantener su condición de invicto en esta pretemporada, en la que ya acumula dos victorias y tres empates.

No fue el encuentro más brillante de los blanquiazules. Durante la mayor parte del partido les costó encontrar su mejor versión, pero, una vez más, reaccionaron en el tramo decisivo. Esa insistencia hasta el pitido final volvió a traducirse en un resultado positivo y reforzó una de las principales virtudes del equipo: incluso en los días más grises, siempre encuentra la manera de competir.

Un empate ante la Fiore que permite tomar apuntes para crecer Más información

Los números respaldan esa idea. Desde la llegada de Antonio Hidalgo, el Deportivo ha disputado 57 partidos entre Liga, Copa del Rey y amistosos, con un balance de solo once derrotas, lo que supone un 19,3 % de los encuentros jugados.

"Esto va de estar vivos siempre. De estar vivos en la pelea por todo", aseguró Hidalgo en la previa del partido frente al Cádiz de la jornada 39. Con el paso de los meses, esa filosofía ha terminado convirtiéndose en una de las mayores fortalezas del equipo. De hecho, de esos 57 encuentros, únicamente en siete el Deportivo llegó a verse con una desventaja superior a un gol (12,3 %).

El primero fue en Butarque, frente al Leganés. Aquel día el conjunto herculino estuvo durante 39 minutos de tiempo reglamentario con una desventaja de dos goles, pero terminó rescatando un empate (2-2) en los últimos instantes, gracias a un gol de Yeremay por penalti.

Después llegarían la derrota ante el Málaga en La Rosaleda (3-0), con 58 minutos perdiendo por más de un gol; la del Castellón en Riazor (1-3), durante seis minutos; la de la Real Sociedad B en Riazor (0-3), durante catorce; otra ante el Castellón, esta vez a domicilio (2-0), durante 27 minutos; la del Granada en Riazor (0-2), durante seis minutos; y, por último, la derrota contra Las Palmas en la última jornada de Liga (1-2), con el ascenso ya certificado, durante diez minutos.

Riki ve necesarios algunos ajustes, pero también a un Dépor que "ha competido hasta el final" Más información

En total, el Deportivo de la era Antonio Hidalgo únicamente ha estado perdiendo por más de un gol durante 140 minutos. Es decir, apenas un 2,7 % de todos los minutos disputados desde la llegada del técnico catalán.

En el balance global, el conjunto blanquiazul ha disputado once partidos amistosos, de los cuales sólamente figura una solitaria derrota ante el Watford la pasada pretemporada; 42 encuentros de Liga, en los que acumula nueve derrotas; y cuatro compromisos de Copa del Rey, donde únicamente cayó frente al Atlético de Madrid.

Más allá de los resultados, los datos reflejan el sello que Hidalgo ha conseguido imprimir a su equipo. Un Deportivo que rara vez se descompone, que casi nunca se ve ampliamente superado y que ha convertido la capacidad para resistir y competir hasta el último instante en una de sus mayores virtudes.