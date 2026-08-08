Ximo Navarro corre tras el balón junto a Valdepeñas en el último amistoso ante la Fiorentina RC Deportivo

El Deportivo prolongó su racha invicta en la pretemporada después de aguarle la fiesta a la Fiorentina en los minutos finales. Este sábado buscará repetir la hazaña frente al Genoa para seguir acumulando buenas sensaciones antes de su esperada cita veraniega, el Trofeo Teresa Herrera.

El encuentro se disputará a las 20.45 horas (TVG/YouTube RC Deportivo) en el estadio Luigi Ferraris de Génova y tendrá, además, el aliciente de poner en juego un trofeo clásico del fútbol italiano que vuelve a disputarse tras catorce años de ausencia. Se trata del Trofeo Claudio Vincenzo Spagnolo, un torneo de verano cuya última edición data de 2012, organizado en honor a un aficionado del Genoa que fue asesinado en las inmediaciones de Marassi en la previa de un partido entre Genoa y Milan, el 29 de enero de 1995.

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Desde su creación se han disputado quince ediciones en las que han participado equipos de la talla del Nottingham Forest, el Athletic Club, el Inter de Milán o el Sporting de Lisboa. Sin embargo, hasta la fecha únicamente clubes italianos han logrado levantar el trofeo. Una estadística que el Deportivo tratará de romper.

El conjunto coruñés afronta esta cita después de medirse el pasado jueves a la Fiorentina en el estadio Curva Fiesole, en la ciudad deportiva del club florentino, con importantes ausencias como las de David Mella, Yeremay, Miguel Loureiro, Asp Jensen y Altimira. A esas bajas también se sumó la del recién llegado Angeliño, que esa misma mañana había completado su primer entrenamiento como blanquiazul.

A diferencia de los compromisos anteriores, el duelo ante la Fiorentina suponía la primera gran prueba de nivel para los de Antonio Hidalgo, que hasta entonces únicamente se habían enfrentado a rivales de categorías inferiores a Primera División. Consciente de la exigencia del encuentro, el entrenador catalán dejó fuera del once inicial a los jugadores del Fabril, una decisión poco habitual durante la pretemporada, pero acorde a la entidad del rival.

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En la portería, y después de que Leo Román disputase los 90 minutos frente al St. Pauli, Hidalgo dio la oportunidad a Álvaro Ferllo. Las bajas en defensa limitaron las alternativas del técnico, que apostó por una línea formada por Ximo Navarro, Noubi, Ede y Quagliata.

El Deportivo sufrió especialmente durante la primera mitad. La Fiorentina se adelantó en el minuto 17 gracias a una jugada ensayada a balón parado que culminó Ndour con una potente volea imposible para Ferllo.

El panorama se complicaba para los coruñeses. El conjunto blanquiazul no terminaba de encontrarse cómodo sobre el césped y el equipo Viola dominó el partido durante muchos minutos, rozando el segundo gol con un remate de Moise Kean, quien se convirtió en una pesadilla constante para la zaga deportivista.

Sin embargo, el equipo de Antonio Hidalgo volvió a demostrar una de las señas de identidad que está dejando esta pretemporada: su capacidad para competir hasta el final. Sin bajar los brazos en ningún momento, el Deportivo terminó encontrando el premio a su insistencia y rescató un valioso empate en los instantes finales.

Ahora, el conjunto coruñés quiere poner el broche a su gira italiana con un segundo compromiso frente a un rival de un nivel similar al de la Fiorentina. Todo apunta a que Hidalgo repetirá el planteamiento del último encuentro, aunque con algunos cambios.

Una de las incógnitas estará en la portería. El técnico podría dar la oportunidad a Germán para disputar los 90 minutos, como ya hizo con sus compañeros en los partidos previos, o aprovechar los cambios ilimitados para repartir minutos entre dos guardametas.

La principal novedad será el posible estreno de Angeliño con la camiseta blanquiazul trece años después de su marcha. Aunque todo hace indicar que dispondrá de minutos, no parece asegurada su presencia en el once, ya que apenas ha completado dos entrenamientos con el grupo.

En el centro del campo estarán disponibles todos los efectivos, por lo que Hidalgo contará con un gran abanico de posibilidades. En ataque seguramente se apueste por una fórmula similar a la del partido ante la Fiorentina y reparta los minutos en la punta ofensiva.

El Deportivo no estará solo en Génova. El club italiano ha confirmado que se han vendido un centenar de entradas para el settore ospiti (grada visitante), por lo que habrá presencia deportivista. Además, al haber un trofeo en juego, si el marcador permanece igualado al término de los 90 minutos, el ganador se decidirá desde los penaltis.