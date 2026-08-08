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Dépor

La policía italiana implica a seguidores del Deportivo en una violenta pelea callejera en Génova

Ultras locales armados con barras sorprendieron a los visitantes mientras estaban en establecimientos hosteleros del centro de la ciudad que alberga hoy el Genoa-Dépor

Esther Durán
08/08/2026 18:11
Enfrentamiento entre los ultras del Genoa y Riazor Blues
Enfrentamiento entre ultras en la víspera del Genoa-Dépor
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Diversos medios de comunicación italianos se hacen eco de una multitudinario pelea entre grupos ultras la noche del viernes en el centro de Génova. Según se reporta a partir de información de la policía y responsables de seguridad pública los implicados son seguidores del Genoa y del Deportivo, que este sábado se miden en un partido de pretemporada del torneo dedicado a Vincenzo Claudio Spagnolo, un ultra local que murió víctima de la violencia que utiliza el fútbol como excusa en la previa de un Genoa-Milan en enero de 1995.  

El diario Genova 24 alude a que la chispa saltó cerca de la medianoche cuando varios seguidores del Deportivo “exhibieron símbolos y banderas sin una autorización previa de los ultras del Genoa”. “Los ultras rossoblue llegaron en masa armados con barras y cascos”, refiere el diario genovés. Los deportivistas estaban sentados en varios establecimientos hosteleros en la Piazza delle Erbe y enseguida se produjo una estampida generalizada con botes de humo, petardos y persecuciones por el corazón de la ciudad. No se reportaron daños ni lesionados.

Los enfrentamientos sembraron, eso sí, el pánico en una zona muy concurrida. Los locales tuvieron que cerrar y decenas de personas se protegieron como pudieron ante los combates. “Son episodios que socavan la serenidad y el derecho a vivir tranquilos de vecinos y turistas. También dañan a los comerciantes que tanto se esfuerzan durante estos días. Cosas así causan un daño incalculable a las ciudades y alejan a residentes y visitantes de nuestros barrios”, reflexionó Marina Porotto, coordinadora de la confederación de comercio de Génova.

“Hubo escenas de violencia impresionantes”, apunta el diario Liguria Oggi, que aluden a un posible ajuste de cuentas.

La policía italiana, explica Il Secolo, garantiza que estaban implicados en la batalla seguidores del Deportivo y que fueron sorprendidos por la llegada de unos sesenta violentos. “Tenían antorchas y palos. Fue una escena surrealista, como de una pelicula”, explica un testigo a ese diario local.

La reacción del Deportivo

El Deportivo hizo público horas después un comunicado tras lo ocurrido en el que manifiestan una "condena firme e absoluta de calquera acto de violencia, intimidación ou alteración da orde pública". APuntan además que es tipo de comportamientos "non representan os valores do RC Deportivo nin do deportivismo, e resultan contrarios aos principios de respecto, convivencia e responsabilidade que esta institución defende dentro e fóra dos estadios".

El club asegura que está a recabando información sobre lo sucedido y permanecerá en contacto con los organismos competentes para colaborar en todo aquello que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos. "No caso de confirmarse a participación de persoas vinculadas á contorna do RC Deportivo, o club valorará, no marco da legalidade e das súas competencias, a adopción das medidas que correspondan", explica el Deportivo, que reitera "o compromiso cun fútbol baseado no respecto e na convivencia".

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