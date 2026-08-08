El Genoa, un gigante ‘inglés’ de otra época

Amorim y Baldanzi celebran con la afición un gol en el reciente amistoso con el Vicenza GENOA CFC

El adversario del Deportivo esta tarde es un clásico del Calcio venido a menos, que surgió en los estertores del siglo XIX gracias a la fiebre deportiva inoculada por los trabajadores británicos a través de numerosos puertos de la Europa continental. El Genoa CFC (iniciales de Cricket and Football Club) conserva su denominación original en el idioma de Shakespeare porque nació en el consulado británico de la capital de Liguria. Lo hizo en 1893, lo que lo convierte en uno de los clubes italianos más antiguos.

Génova, que hoy se sitúa como la sexta ciudad de Italia por número de habitantes (unos 560.000), es uno de los puertos más importantes del Mediterráneo desde hace siglos. Allí desembarcaron los británicos a finales del siglo XIX, como también hicieron en Huelva, en Vigo o en Bilbao. Pronto crearon un club que, en principio, contaba con secciones de cricket, atletismo y fútbol. Es el Genoa CFC, cuyo alma mater fue, por supuesto, un inglés, James Spensley.

El Genoa fue uno de los mejores equipos de Italia en la era amateur. En sus vitrinas brillan nada menos que nueve Scudettos –seis de ellos en las siete primeras ediciones– y una Coppa Italia. Su última liga, sin embargo, data de hace más de un siglo (1924) y su única Diana la cosió en su camiseta rossoblù en 1937. La Serie A como la conocemos hoy arranca en el curso 1929-30, en el que el Genoa subió al podio liguero por última vez: fue subcampeón por detrás del Inter de Milán. Al Genoa le surgió un rival ciudadano en 1946, la Sampdoria, producto de la fusión de los clubes Sampierdarenese y Andrea Doria. Desde entonces, solo los Blucerchiati han llevado títulos a la capital ligura en la era profesional: un Scudetto (1991), cuatro Coppas (1985, 1988, 1989 y 1994), una Supercopa italiana (1991) y una Recopa de Europa (1990).

Mientras tanto, el Genoa no ha vuelto a saborear las mieles del éxito. El crecimiento de los clubes de Turín, Milán y Roma relegó a los Grifoni –el grifo, criatura mitológica mitad águila mitad león, aparece en su escudo– de la lucha por los títulos, aunque no de la élite. El Genoa acumula 58 temporadas en la Serie A –el 61,7% de sus campañas ligueras–, por 34 en la Serie B y solo dos en la C (1970-71 y 2005-06), precisamente como el Dépor antes de sus recientes cuatro años en el barro. Eso sí, el último descenso genovés a la C1 nada tuvo que ver con los que sufrió el equipo blanquiazul en 1974 y 2020. La caída se produjo después de que el equipo ascendiese a la Serie A... tras haber comprado el partido de la última jornada. Su presidente, el polémico Enrico Preziosi –propietario de la marca de juguetes Giochi Preziosi–, pactó el resultado del encuentro (3-2) con su homólogo del Venezia, Franco Dal Zin, a cambio de 250.000 euros.

Poco antes, en 2002, el Genoa sufrió el drama del fallecimiento de su excapitán Gianluca Signorini. El defensa genovés entre 1988 y 1995 fue el primer caso famoso de ELA surgido en el fútbol italiano, a raíz del cual se inició una investigación que descubrió un inusual alto porcentaje de enfermos de esclerosis lateral amiotrófica entre los exjugadores del Calcio.

Estable y pudiente

Pese a observar los éxitos de otros como espectador, el Genoa se ha estabilizado en la élite. Tras salir rápidamente del pozo después del caso Preziosi, desde la temporada 2007-08 siempre ha competido con los grandes, con excepción del ejercicio 2022-23. Es decir, la próxima será su decimonovena campaña en la Serie A de las últimas 20. Dan Sucu, dueño del Rapid de Bucarest, adquirió el paquete mayoritario de la entidad rossoblù en diciembre de 2024. En los dos cursos desde el aterrizaje del magnate rumano de los muebles, el Genoa se situó 12 y 7 puntos, respectivamente, por encima de la zona de descenso.

Verdugo del Milan y azote de la Juventus Más información

El equipo está, desde el pasado mes de noviembre, en manos de una leyenda del fútbol italiano, Daniele De Rossi. El campeón del mundo en 2006 tiene entre sus pupilos a un español, el lateral zurdo Aarón Martín Caricol, canterano del Espanyol y con pasado en el Celta, y tres mundialista, los centrales Leo Ostigard (Noruega) y Johan Vásquez (México) y el volante Djibril Sow (Suiza), recientemente fichado al Sevilla. El club ha invertido este verano 36,5 millones de euros en siete jugadores: el defensa David Puczka (Juventus, 6 millones), los centrocampistas Samuel Wiafe (Módena, 3), Franz-Ethan Meichtry (Thun, 4), Tommaso Baldanzi (Roma, 9,5) y el ya mencionado Sow (4) y los delanteros Elias Havel (Hartberg, 3) y Lorenzo Colombo (Milan, 7), que con 7 tantos fue su máximo goleador la pasada temporada, antes de ejercer la opción de compra obligatoria.

Como el Deportivo, el Genoa permanece invicto en la presente pretemporada. Venció a Trento (2-1), Leicester (1-0) y Bournemouth (10-1) y empató con el Vicenza (2-2). Esta noche, en Marassi, quizá uno de los dos pierda esa imbatibilidad estival.