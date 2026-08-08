Crónica | Mella revoluciona el partido y Kevin evita los penaltis ante el Genoa (0-1)

Aubameyang, en carrera durante el Genoa-Dépor RC Deportivo

El Dépor evitó la tanda de penaltis en la recta final del Trofeo Spagnolo, con un gol de Kevin en el minuto 83 que puso el 0-1 definitivo ante el Genoa. Angeliño debutó de blanquiazul y David Mella, recién recuperado, revolucionó el partido con su energía nada más pisar el césped, pero fue Zaka quien resolvió el partido con un robo y una cabalgada providencial antes de asistir al canterano. Una victoria para mantener la condición de invicto antes del último encuentro de la pretemporada ante el Real Madrid.

Era lo más esperado y Antonio Hidalgo no quiso retrasarlo más: Angeliño fue la principal novedad en la alineación del Deportivo en el Trofeo Spagnolo. El lateral izquierdo, cedido por la Roma, formó en el once junto a Aubameyang, juntando una dupla inimaginable para el aficionado blanquiazul unos meses atrás. Arnau Comas y Dani Barcia, centrales en la rampa de salida, tuvieron una nueva oportunidad de reivindicarse, mientras que Loureiro y Mella esperaban en el banquillo por primera vez en esta pretemporada tras superar sus lesiones. Jensen, Yeremay y Altimira no entraron en la lista a la espera de llegar a tiempo al menos para el debut liguero contra el Elche.

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El Genoa le robó el balón al Dépor en los primeros minutos. Los de Hidalgo, colocados en fase defensiva en un 1-4-4-2 con el matiz de la posición de Noé, que en ocasiones se hundió para ejercer de carrilero derecho junto a Noubi, no pasaron demasiados apuros, a pesar de no poder dominar la posesión. De hecho, las mejores ocasiones de la primera media hora se originaron en dos robos y salidas a la contra con la velocidad de Aubameyang como protagonista. El central Otoa desbarató la primera cabalgada del gabonés tras un pase de Bil, mientras que el propio Auba fue su peor enemigo en su segunda opción en el 27. Amatucci recuperó un balón en el centro del campo y lanzó en carrera a su compañero. El ex del Olympique lo hizo todo bien, incluso regatear al portero, pero fue demasiado generoso en la finalización y su pase a Bil fue interceptado.

En el área propia, el Dépor estuvo más seguro que en el anterior test en Italia. El Genoa dispuso de varias acciones a balón parado y, a diferencia del partido contra la Fiorentina, solo concedió un par de rechaces en la frontal que acabaron con disparos desviados de Ellertson y Amorim. El paso de los minutos actuó en favor de los blanquiazules, que equilibraron el dominio del balón. Aun así, al Dépor le siguió faltando esa marcha más en tres cuartos y volvió a echar de menos a todos esos jugadores como Yeremay, Jensen, Mella e incluso Alti, capaces de acelerar la jugada para romper con la previsibilidad del equipo.

El punto final a la primera mitad lo puso Bil Nsongo con un remate desviado de cabeza. El centro medido de Mario Soriano encontró al delantero camerunés, que no conectó de pleno con el esférico en una acción que fue más clara de lo que parecía.

Reaparición de Mella y Loureiro

Si el inicio de la primera mitad tuvo el aliciente de ver el debut de Angeliño, en el comienzo de la segunda parte el protagonismo recayó en el regreso de Miguel Loureiro y David Mella. El de Cerceda se colocó como lateral derecho, mientras que el de Teo se situó por delante en la misma banda en su primer partido desde su operación de rodilla el pasado mes de marzo.

Y Mella no necesitó más de un minuto para exhibir la verticalidad y profundidad que tanto le hacía falta a este Dépor. Carrera al espacio para aprovechar un pase de Bil y cesión atrás que no pudo finalizar Mario Soriano. Declaración de intenciones del extremo, que en fase defensiva hizo de carrilero, como tantas otras veces con Antonio Hidalgo a lo largo de la pasada campaña.

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Si Mella estiró al equipo, Loureiro le permitió dar un paso al frente para comenzar a defender hacia adelante. El Dépor se instaló con mayor constancia en campo rival aumentando de forma visible las aproximaciones al área del cuadro italiano. Aubameyang lo intentó desde lejos en el minuto 56 con un zurdazo que pilló por sorpresa a Bijlow, que atajó en dos tiempos, y poco después se produjo la mejor ocasión para los blanquiazules. Angeliño sacó a relucir el guante que porta en su pie izquierdo para dejar solo ante el portero a un Mella que volvió a sacar la pegatinas a los defensores con otro desmarque de ruptura. El extremo pinchó el cuero, pero no pudo definir ante el achique de espacios del meta local.

En la pausa de hidratación de la segunda mitad, Hidalgo aprovechó para realizar el resto de sustituciones, incluida la de un Loureiro que solo completó 18 minutos sobre el terreno de juego. Así estaba pautado en su proceso de puesta de punto. A pesar del cambio casi integral del equipo, el cuadro blanquiazul mantuvo la energía que había subido Mella.

Robo de Zaka y gol de Kevin

Cuando ya parecía que el Trofeo Spagnolo se iba a decidir irremediablemente en la tanda de penaltis, apareció Zaka, ese verso libre impredecible con el que cuenta el Dépor. Un robo suyo en campo propio desató una contra conducida por él mismo. Eddahchouri se adentró en el área y esperó el momento justó para poner el centro raso para la llegada vertiginosa de Kevin, que de nuevo aprovechó los pocos minutos que le brindó Hidalgo. El canterano aseguró el remate y batió al portero local para poner en ventaja al Deportivo.

Victoria por 0-1 y a otra cosa: el Dépor se ahorró los penaltis, se llevó el trofeo con un gol que fue la recompensa a una buena segunda mitad, se mantiene invicto en pretemporada y afronta el duelo más exigente de la pretemporada, el 12 de agosto en el Teresa Herrera ante el Real Madrid, con confianza y con cada vez más efectivos.