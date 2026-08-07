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Dépor

El exdeportivista que entrenó con Mbappé

Josep Calavera se adiestró este viernes con el astro galo, que apura sus vacaciones en Ibiza

Sergio Baltar
07/08/2026 17:55
Mbappé y Calavera tras entrenar juntos en Can Misses
Mbappé y Calavera tras entrenar juntos en Can Misses
UD IBIZA
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Sorpresa en el entrenamiento de la UD Ibiza. El equipo de Primera RFEF celebró en la mañana de este viernes una sesión de trabajo más en su pretemporada, pero recibió la visita de dos invitados muy especiales que hicieron algunas tareas con los jugadores que adiestra Raúl Llona. Kylian Mbappé y Achraf Hakimi habían solicitado permiso para ejercitarse en las instalaciones del equipo insular y allí se presentaron bien temprano. En teoría iban a trabajar por su cuenta en una puesta a punto en el final de sus vacaciones para afinarse de cara a su regreso al trabajo con Real Madrid y París Saint-Germain respectivamente. Pero ni unos ni otros resistieron la tentación de mezclarse en algunas parte del entrenamiento.

La visita quedó documentada en varias fotografías que ya circulan por las redes sociales. En una de ellas se ve a Kylian Mbappé sonriente y abrazado a un exjugador del Deportivo, el centrocampista Josep Calavera, uno de los fichajes estivales del cuadro ibicenco. Calavera, que tuvo un paso efímero por el Deportivo, donde apenas estuvo en la campaña 2021-22 se fue de A Coruña a Castellón. En junio de 2025 dio el salto a Segunda División con el Tenerife, pero el pasado mes de enero salió cedido al Hércules, de Primera RFEF. Ahora cumplirá otra campaña a préstamo en la misma categoría, pero en Ibiza.

Mbappé y Achraf son amigos tras coincidir en el PSG y apuran sus vacaciones en la isla. “¡Mucha suerte en lo que viene!”, les despidió el club ibicenco en redes sociales. Para Mbappé lo siguiente es incorporarse al Real Madrid el próximo lunes. Y ahí Jose Mourinho decidirá si forma parte de la expedición que viajará a A Coruña para disputar el Teresa Herrera. Más complicado es que vaya a disponer de minutos el próximo día 12 en Riazor. El Ibiza, por su parte, está encuadrado en el complicadísimo grupo segundo de Primera RFEF y empezará la Liga el día 30 con una visita a Antequera.

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