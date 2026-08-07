Quagliata pone un centro en el Fiorentina-Dépor RC Deportivo

El empate ante la Fiorentina (1-1) no será recordado por los aficionados del Deportivo como el partido más ilusionante de cara a la temporada 2026-27. El nefasto estado del césped del Stadio Curva Fiesole, sumado a las altas temperaturas, condicionó enormemente el ritmo de juego y la fluidez del choque. Pero, más allá de las dificultades externas que tuvieron que superar los dos equipos —también se podría añadir el parón por el fallo eléctrico y las pausas de hidratación—, el Deportivo no se mostró cómodo en casi ninguna fase del encuentro, salvo en los últimos minutos, guiados por el hambre de Kevin y con ciertos jugadores que entraron al campo con más capacidad para manejar el balón.

Aun así, una vez más apareció esa sensación extraña a la que el Dépor ha acostumbrado a sus aficionados. A pesar de que las sensaciones no sean las mejores, el Dépor de Hidalgo siempre se mantiene en el partido. Con ese panorama en mente, es momento de hacer un repaso a cinco de los apuntes del primer partido de la gira europea disputado en Italia.

1-Avanzar con balón, una odisea

Antonio Hidalgo quiso probar en el once un centro del campo formado por Teun Gijselhart y Riki, ayudados por Noé Carrillo y Luismi Cruz, para tratar de elaborar el juego. El Deportivo está tan acostumbrado a jugar al ritmo de Mario Soriano, que cuando él no juega y la circulación de balón se vuelve espesa y poco agresiva, no solo se puede poner el foco en los sustitutos. Los mecanismos no están afianzados, ya que es Soriano el núcleo de todo, el jugador que teje sociedades con más facilidad.

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Aun así, el Dépor no fue capaz de avanzar con balón con cierta continuidad. Se atascó en la salida, con mucho pase entre centrales y el pivote que se situaba entre ellos (Teun o Riki), pero no fue capaz de romper líneas de presión ni avanzó por fuera. Ni encontró a Luismi y Noé entre líneas en posiciones de ventaja para obligar a la Fiore a girarse, ni tampoco consiguió avanzar a través del juego directo. Aubameyang se ofreció, pero no fue su día, y la presencia de Eddahchouri provoca que el Dépor baje enteros, respecto a la de Bil Nsongo, a la hora de jugar directo con el delantero y descargar el balón de cara. El Dépor quiso tener el control del partido a través de la posesión, algo que ya buscaba el curso pasado y que este curso, al menos con el fichaje de Amatucci, se pretende mantener. Pero fue un control ficticio, solo en zonas en las que no creaba peligro.

2-Dificultad para robar

La Fiorentina no será el equipo más ‘amasador’ de balón que se va a encontrar el Dépor, y aun así, el conjunto coruñés volvió a mostrar un mal que ya sufría el pasado curso. Más allá de presiones rápidas tras pérdida, al Dépor le cuesta un mundo robar una vez que el rival ha iniciado el juego de forma organizada. Hidalgo ya subrayó ese déficit en el perfil de los futbolistas durante la pasada campaña. El Dépor no tiene jugadores ‘robadores’ y el mercado del presente verano tampoco parece el que ha venido a subsanar esa carencia. La dupla de inicio, Aubameyang-Zaka, no tiene eso en su ADN, a Noé se le vio falto de ritmo por la lesión, Luismi no es ese tipo de futbolista aunque en el Dépor ha dado un paso al frente en las labores defensivas, y entonces el rival se presentó sin apenas trabas ante la coraza defensiva del equipo (defensa más doble pivote).

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Pero no es solo una cuestión del perfil de los futbolistas. El Dépor prioriza el orden y que al rival le cueste encontrar espacios entre las líneas blanquiazules antes que el hecho de querer robar a toda costa. Y en el partido ante la Fiorentina, al Dépor también le costó orientar la circulación de balón de los italianos hacia zonas donde le fuese más fácil robar.

3-Balón parado en contra, toque del rival

Fue, quizá, uno de los aspectos más evidentes del partido, sobre todo en la primera mitad. La Fiorentina creó peligro en cada acción a balón parado. Y no le hizo falta tener lanzamientos desde el córner o faltas laterales cercanas a la línea de fondo. Falta en tres cuartos de campo, balón colgado al área y problemas para los blanquiazules. De hecho, el gol viola llegó en una acción ensayada en la que el balón fue lanzado pasado al segundo palo: Ndour se aleja de la zona de influencia para hacerse un hueco, nadie le sigue, recibe la descarga de su compañero y, totalmente libre, conecta una volea a la red.

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No fue tanto el hecho de conceder un gol a balón parado, que puede suceder, sino que los jugadores de la Fiore tocaron casi todos los centros al área. E incluso, como en el caso del gol, encadenaron varios toques en el área antes de finalizar la jugada. Pasó en una falta lateral posterior al gol y también en un córner, con otros dos toques en el área y un remate casi a bocajarro. Y ya en la última acción a balón parado defensivo de la primera mitad, Álvaro Ferllo quiso compensar los problemas que estaba teniendo su defensa para despejar e hizo una salida precipitada en la que no llegó al balón, que volvió a ser tocado por una cabeza viola. Endeblez en esa faceta que no fue a más en el marcador, pero que es un aviso para navegantes.

4-Vivir sin verticalidad y profundidad

Kevin Sánchez fue quizá el hombre del partido por su determinación y porque provocó la cesión que finalmente acabó en el tanto del empate de Bil Nsongo. Pero más allá del rendimiento del canterano, su partido evidencia las carencias que está teniendo el Deportivo en esta pretemporada en ataque: verticalidad, profundidad, maldad, imaginación, creatividad... No son cualidades que se puedan atribuir todas a Kevin, pero en parte suplió esa falta. Esa carencia ya se dio en varias fases del curso pasado, cuando Soriano tuvo que centrarse en hacer jugar al equipo desde la base y Yeremay no podía hacer lo que mejor sabe —encarar, acelerar, frenar— debido a sus problemas de pubis. Luismi y Mella, jugadores que también pueden aportar en esa faceta, entre partidos jugando demasiado atrasados, otras veces lesionados y otras alejados de su mejor momento, dejaron al Dépor sin ese jugador diferente capaz de desatascar partidos.

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Con la llegada de Aubameyang se fichan muchas cosas relacionadas con el gol, y también con esta faceta, pero las lesiones en pretemporada han provocado que sea difícil no ver a un Dépor demasiado plano en ataque. Yeremay, Mella o Jensen, jugadores llamados a aportar verticalidad, determinación, hambre, maldad y profundidad, no están pudiendo contribuir. Y eso repercute también en la capacidad para avanzar con balón, mencionada antes, y en tantas otras facetas. Solo el tiempo dirá si el Dépor podrá ser un equipo capaz de acelerar cuando sea necesario, ya que se antoja vital tener esa quinta marcha en un equipo al que le gusta tanto amasar el balón y bajar el ritmo del choque.

5-Estructura por encima de todo

El Dépor de Hidalgo ha conseguido construir un armazón que no es sencillo de tirar, aunque seas capaz de darle varios martillazos. Durante esta pretemporada ya se ha visto un Deportivo que ha defendido en un 1-4-4-2 clarísimo, como fue el caso en el Stadio Curva Fiesole, o con un 1-5-3-2 frente al Sankt Pauli. A pesar de que el dibujo pueda parecer más o menos diferente entre partidos, el cuadro blanquiazul tiene ya asentados ciertos mecanismos, consolidados sea quien sea el jugador elegido para ejecutar el plan en cada posición.

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Las sensaciones tras el partido entre los aficionados blanquiazules, si se hiciera una encuesta, no serían positivas, pero los seguidores de la Fiorentina tampoco podrían tirar cohetes. Más allá de las ocasiones a balón parado, el Dépor nunca se vio expuesto por el juego de los locales, reforzados con talento en este mercado veraniego. Y todo esto teniendo en cuenta que Hidalgo presentó un once inicial no demasiado orgánico, tanto por la posición de Luismi Cruz de nuevo en la izquierda, donde sufre, como por las relaciones aún por tejer entre parejas de jugadores del mismo sector del campo. Noubi-Ede, Gijselhart-Riki o Eddahchouri-Aubameyang son duplas que todavía están construyendo mecanismos y complicidad, y que en algún caso quizá no se vean con continuidad a lo largo de la temporada. Y aun así, teniendo en cuenta las diferentes dificultades que atravesó el Dépor en Florencia, tanto propias como externas, salió de nuevo ileso gracias a esa estructura que es la base del equipo.