Angeliño acerca al Deportivo a su forma final

Angeliño, en su primer entrenamiento con el Deportivo, el miércoles en Coverciano RC DEPORTIVO

Así es, Angeliño ha vuelto a casa. El lateral izquierdo, procedente de la Roma, llega al Deportivo para reforzar una posición que, hasta hace unas horas, era una de las prioridades del conjunto herculino. Con su incorporación, el club suma ya su séptimo fichaje de cara a la próxima temporada, aunque todo apunta a que todavía llegarán más refuerzos en función de las salidas que puedan producirse durante este último mes de mercado estival.

En la parcela defensiva todavía quedan varias incógnitas por resolver. Actualmente, el Deportivo cuenta con cuatro guardametas en plantilla: Leo Román, Álvaro Ferllo, Germán Parreño y Eric Puerto; además de cinco centrales: Miguel Loureiro, Lucas Noubi, Dani Barcia, Arnau Comas y Bright Ede.

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Con la llegada de Leo Román este verano, la incorporación de Ferllo el pasado invierno y la renovación de Germán Parreño, la portería parece cerrada, a la espera de la probable salida de Eric Puerto. El guardameta, de 23 años, ha contado con muy pocos minutos desde su llegada al conjunto coruñés en 2024 y no ha conseguido consolidarse ni en Primera Federación ni en Segunda División. Con el aumento de la competencia, su protagonismo quedaría todavía más reducido, una situación que no favorecería en absoluto a su progresión. Además, su contrato expira el año que viene, por lo que, si el club quiere obtener un beneficio económico por su traspaso, debe buscarle una salida en este verano.

En el centro de la defensa, Lucas Noubi y Miguel Loureiro formaron la pareja de centrales de confianza de Antonio Hidalgo durante la pasada temporada en Segunda División. Por su parte, el recién llegado Bright Ede ha dejado muy buenas sensaciones durante la pretemporada y apunta a convertirse en un futbolista importante tanto en el presente como, sobre todo, en el futuro. Sin embargo, la dirección deportiva pretende todavía incorporar a un central experimentado y de jerarquía. Si finalmente llega ese refuerzo, Arnau Comas y Dani Barcia, que tuvieron un papel secundario, aunque importante, en el ascenso, podrían hacer las maletas en busca de más protagonismo.

En los laterales parece que no habrá más movimientos. En el carril izquierdo, Angeliño y Quagliata competirán por un puesto, mientras que en el derecho lo harán Ximo Navarro y Altimira. Con la llegada del futbolista de Coristanco y la salida de Petxarroman, la posición queda, en principio, completamente cubierta.

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El centro del campo es, probablemente, la zona con mayor competencia de la plantilla. Tras las últimas incorporaciones, Teun Gijselhart, Diego Villares y Lorenzo Amatucci parten como principales opciones para ocupar el doble pivote. La llegada de estos refuerzos también podría permitir que Mario Soriano asuma un rol más adelantado, explotando así su capacidad para aparecer cerca del área con su disparo desde la frontal, sin la necesidad de retrasar constantemente su posición para ayudar en la salida de balón. En cambio, Jose Ángel y Patiño son dos de los futbolistas cuyo futuro parece más incierto, por lo que podrían buscar una salida en los próximos días para disponer de más minutos.

En las bandas y la mediapunta, Antonio Hidalgo dispone de un buen abanico de opciones con Yeremay, Mella, Asp Jensen y Luismi Cruz. Tanto el danés como el gaditano pueden actuar por dentro o por fuera, mientras que los dos canteranos se han consolidado como dos piezas clave en las bandas. Aun así, no se descarta que Fernando Soriano trate de incorporar otro extremo para aumentar la competencia y evitar precipitar el regreso tanto de Mella, que se encuentra en la fase final de su vuelta, como de Yeremay, que arrastra algunas molestias desde la pasada temporada. En este apartado, Luis Chacón ya ha puesto fin a su etapa en el Deportivo tras su marcha al Valladolid.

Tras la llegada de Aubameyang y la salida de Bouldini, la delantera también parece quedar definida. El delantero gabonés y Bil Nsongo parten como los principales candidatos a liderar el ataque, mientras que Zaka Eddahchouri, además de haber sido el máximo goleador del Deportivo la pasada campaña, ha demostrado ser un recurso muy valioso saliendo desde el banquillo.

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Por último, varios canteranos podrían tener protagonismo a lo largo de la temporada. Noé Carrillo fue el que más minutos acumuló el pasado curso, convirtiéndose en una pieza importante durante el tramo final de la campaña. Además, futbolistas como Samu, Xabi Campos y Adrián Guerrero han dejado una imagen muy positiva durante la pretemporada y apuntan a tener oportunidades con el primer equipo. Tras la cesión de Diego Gómez al Huesca, queda por resolver el futuro de Kevin Sánchez, aunque todo hace indicar que el club volverá a buscarle una cesión para que continúe acumulando experiencia lejos de Abegondo.