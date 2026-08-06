Verdugo del Milan y azote de la Juventus

Víctor abraza a Pandiani con el milanista Nesta al fondo tras el gol del uruguayo que abrió el camino de la remontada en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League 2003-04 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El Deportivo regresa a Italia, como lo hizo recientemente a Alemania, tras 16 años sin hacerlo. El mismo verano que los blanquiazules visitaron Berlín para enfrentarse al Union, hicieron lo propio con otra gran capital europea, Roma, para medirse a la Lazio, en un viaje en el que también jugaron en otras metrópolis del Viejo Continente como Londres y Atenas.

El de este jueves en Florencia será el partido número 30 de la historia del Deportivo frente a un rival italiano, al mismo tiempo que el décimo duelo en suelo transalpino. Curiosamente, el Deportivo solamente ha disputado hasta hoy dos amistosos en territorio italiano, exactamente los mismos que jugará en los próximos tres días.

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La primera vez que el Deportivo se enfrenta a un equipo italiano es el último día de agosto de 1964. El rival es la Roma, conjunto al que nunca se ha vuelto a cruzar. El conjunto giallorosso disputa un trofeo Teresa Herrera en formato cuadrangular pero sin final de consolación. Los romanistas caen en la segunda semifinal ante el Sporting lisboeta (1-3), pero se quedan un día más en A Coruña. Lo hacen para jugar contra el Deportivo un día después de que los blanquiazules ganen ante el once luso su tercer Teresa Herrera. El motivo, disputar el durante largas épocas tradicional partido a beneficio de los clubes modestos. La victoria de La Lupa inicia una larga serie de reveses coruñeses, que dan la cara con un combinado de suplentes y fabrilistas (2-3).

Solo año y medio después visita Riazor el Inter de Milán. Es el Inter bicampeón de Europa que lidera el coruñés y Balón de Oro Luisito Suárez. Un partido histórico por muchos motivos. Uno de ellos, que el legendario Ladislao Kubala está a punto de vestir de blanquiazul. Solo a última hora de desestima su cesión por parte del Espanyol. Quienes sí visten la zamarra deportivista son otro mito, el delantero húngaro Sandor Kocsis (Barcelona), y el interior belga Fernand Goyvaerts (Real Madrid). Riazor se llena hasta la bandera para aplaudir al hijo pródigo, que se lleva el triunfo por 1-2, gracias a los tantos de Pedro Waldemar Manfredini y de otro español, Joaquín Peiró.

Manolete y Loureda flanquean a Luis Suárez en la visita del Inter a Riazor en 1966 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Más de un cuarto de siglo transcurre hasta el tercer partido ante un conjunto italiano. Es el Milan. El gran Milan también bicampeón de Europa, ya con Fabio Capello en el banquillo en lugar de Arrigo Sacchi. Riazor acoge un amistoso ideado por Telecinco, para confrontar, después de dos meses de competición oficial, al líder de la Serie A con el sorprendente líder de la Liga española, el SuperDépor que da la vuelta el mundo pese a que las redes sociales todavía no existen. Ruud Gullit y Marco van Basten juegan en Riazor, aunque no lo hacen los siete internacionales italianos –el recientemente fallecido Franco Baresi, Alessandro Costacurta, Paolo Maldini, Demetrio Albertini, Roberto Donadoni, Stefano Eranio y Gianluigi Lentini–, ni el francés Jean-Pierre Papin, todos concentrados con sus selecciones. Tampoco viajan Frank Rijkaard y Dejan Savicevic, a quienes Capello da descanso. El Dépor cede por la mínima, por culpa del oportunismo de Daniele Massaro.

El Milan vuelve unos meses después, en un amistoso veraniego también con muchas ausencias –Bebeto, Mauro Silva, Claudio, y de nuevo Baresi, Maldini y Savicevic– y sin goles. Daniel Martinazzo recibe el homenaje del deportivismo tras su retirada. La gran novedad está en el trío arbitral, con una mujer, Ana Calvete, como asistente de Raúl García de Loza. Solo cinco días después, la final de consolación del Teresa Herrera depara un Deportivo-Lazio. Un partido recordado por el único gol del sevillano Ramón con la camiseta blanquiazul y por los dos penaltis que detiene el canterano Álex en la tanda para dar la victoria al Dépor.

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Un año y cinco días después, el Deportivo devuelve la visita a los celestes de Roma, en un amistoso en el Olímpico de la capital italiana. Es la primera vez del Dépor en el país con forma de bota. La Lazio de Zdenek Zeman y su entonces innovador 4-3-3 vence por 3-1, con goles de Beppe Signori, Pierluigi Casiraghi y Dario Marcolin, de penalti, por el del honor anotado por Alfredo Santaelena.

Abundantes años 90

Los años 90 aún dejan otro cuatro choques más. El primero, en 1996, en un trofeo Ciudad de Vigo en formato triangular. El Inter vuelve a aparecer en el camino blanquiazul justamente 30 años después del inolvidable duelo ante el equipo de Luis Suárez. Vuelven a ganar los nerazzurri (2-4) al conjunto dirigido por John Toshack, gracias a un hat-trick de Maurizio Ganz. Dos franceses, Corentin Martins y Mickael Madar, firman los tantos del cuadro herculino.

La primera victoria blanquiazul ante un adversario italiano se produce en el primer partido de una serie de tres en un margen de ocho días en el verano de 1998. Es la final del Teresa Herrera, de nuevo ante la Lazio, ahora en manos de Sven-Göran Eriksson. El triunfo (2-0) llega con la samba de los goles de Djalminha y Flávio Conceiçao. Después, pierde el trofeo Juan Acuña contra el Milan (0-1) con otro tanto brasileño, obra de André Cruz, y barre a la Sampdoria (5-1) en la semifinal del trofeo Ramón de Carranza. El primer rival genovés del Dépor –este sábado llegará el segundo, el Genoa– sucumbe a los dobletes de Turu Flores y Stéphane Ziani y el tanto definitivo de otro galo, Jerome Bonnissel. Vincenzo Montella marca el único tanto de un equipazo que comanda el argentino Burrito Ortega. En Cádiz, el Deportivo se erige en rey del verano al conquistar los dos torneos estivales de mayor prestigio.

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El año 2000 comienza con otro duelo ante la Lazio en un Teresa Herrera a partido único, resuelto en la tanda de penaltis a favor del Dépor. Pero, sobre todo, deja los primeros choques oficiales. En sus cuatro participaciones europeas (tres Copas de la UEFA y una Recopa) en los años 90, el Deportivo nunca se cruza a un rival italiano. Sin embargo, es llegar a la Champions y caer italianos casi en todas las eliminatorias. De hecho, Italia es el tercer país al que se ha enfrentado en más ocasiones en competición europea (14) y el que más se ha cruzado en el camino deportivista en la máxima competición, y la Juventus es el club con el que más veces se ha medido en torneos continentales. La Champions trae ocho duelos con la Vecchia Signora, que sufre los rigores del EuroDépor: tres victorias coruñesas, cuatro empates y solo un triunfo turinés. Zidane pierde los papeles ante Emerson –mucho antes que ante Materazzi– y ve la tarjeta roja. Molina le para un penalti a Del Piero. El único cruce directo, en los octavos de final de la edición 2003-04, cae de lado deportivista gracias a sendas victorias por la mínima, con la firma de Luque en Riazor y de Pandiani en Delle Alpi.

Héctor frena a Del Piero en el Juventus-Dépor de 2002 en el que Molina paró un penalti al '10' italiano ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El balance en los seis duelos oficiales ante el Milan es más parejo (dos victorias, un empate y tres derrotas), aunque queda marcado por un partido. La histórica remontada ante el cuadro rossonero en la eliminatoria posterior a la de la Juventus es un encuentro de leyenda no solo para el deportivismo, si no para el fútbol mundial. El Milan ya sabe lo que es ganar en Riazor por 0-4, aunque en esa misma edición, en 2002, sucumbe por 1-2 en San Siro. Dos años después, la conjura deportivista para remontar el 4-1 del Giuseppe Meazza –bendito gol de Pandiani– surte efecto con los históricos tantos del propio delantero uruguayo, Valerón, Luque y Fran.

En medio de la vorágine de los años de Champions, el Deportivo tiene tiempo de disputar un Juan Acuña frente a un equipo italiano, el Udinese. Un gol de Tristán deja la reproducción del Juan Sebastián Elcano en A Coruña ante un equipo dirigido por el inglés Roy Hodgson. Tras la remontada al Milan en 2004, son dos decenios con solo tres amistosos. El propio Milan es la víctima del Baby Dépor de Caparrós en el Teresa Herrera de 2006 (3-1). También en el trofeo decano, el Atalanta sucumbe en la semifinal de 2007 por penaltis. La última cita, en el Olímpico ante la Lazio en 2010, se resuelve con el mismo marcador que en 1994 (3-1).

Desmarets en la última visita del Deportivo a Italia, a la Lazio en 2010 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Fiorentina y Genoa elevarán a diez los rivales italianos del Dépor, mientras que los partidos ascenderán a 31 en total y a once en feudo transalpino, en un recorrido marcado por la remontada al Milan y por ser el azote de la Juventus.