Riki ve necesarios algunos ajustes, pero también a un Dépor que "ha competido hasta el final"

Riki pisa el césped del Curva Fiesole de Florencia a la llegada de la expedición deportivista RC DEPORTIVO

Riki, el centrocampista asturiano del Deportivo, valoró el partido amistoso ante la Fiorentina, primer rival de la pretemporada que la próxima temporada militará en una Primera División, en su caso la Serie A italiana. El jugador ovetense ve necesarios algunos ajustes, pero también cree que el equipo se ha mostrado competitivo hasta el minuto 90.

El empate ante la Fiorentina. "Sabíamos que veníamos a jugar contra un buen rival, un rival de alto nivel. Estamos contentos. Hemos pasado por diferentes fases de partido, creo que tenemos que ajustar alguna cosa, pero en líneas generales el equipo ha competido hasta el final y nos llevamos este empate, que de momento seguimos invictos en esta pretemporada, que es algo positivo".

El nivel del rival. "Es lo que nos vamos a encontrar a partir de tres semanas. Cuanto antes nos acostumbremos a esto mucho mejor".

Evolución del equipo. "Este stage nos está viniendo muy bien, sobre todo para conocer a la gente nueva. Estamos pasando mucho tiempo juntos, entrenando mucho, con alta carga de entrenamientos. Trabajando un montón para que el inicio de Liga sea positivo para todos".

El sábado, el Genoa. "Tenemos que seguir en esta línea, ajustaremos cosas de hoy y a ver si podemos acabar de una manera buena para ir luego a casa al Teresa Herrera y que empiece ya lo bueno".