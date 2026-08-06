Previa | El Dépor busca seguir con su racha en Italia

Jose Ángel jurado y Diego Villares en un entrenamiento en Coverciano RC Deportivo

Tras el empate (2-2) del pasado sábado en Hamburgo ante el recién descendido a la Segunda División de Alemania, el F.C. Sankt Pauli, el Deportivo se encuentra desde el lunes en Coverciano ultimando su preparación para el encuentro de esta tarde, un partido al que llega con el objetivo de poner fin a una maldición de pretemporada que el conjunto coruñés arrastra desde hace una década.

Los de Antonio Hidalgo visitarán a las 20.00 horas a la Fiorentina en el Stadio Curva Fiesole con la intención de romper una estadística negativa que acompaña al Dépor desde el verano de 2016. El conjunto herculino no gana un amistoso fuera de España desde aquella pretemporada.

Fue el 6 de agosto de 2016 cuando el Deportivo, inmerso en la preparación de su tercera campaña consecutiva en Primera División, visitó la localidad portuguesa de Santa María da Feira para medirse al Feirense en el Trofeu Terras de Santa Maria. Aquel torneo especial, que sólo contó con una edición, servía como presentación oficial del conjunto luso ante su afición. El Deportivo se impuso por 0-1 gracias a un solitario gol de Lucas Pérez, un tanto que le permitió conquistar este trofeo tan único como irrepetible.

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Diez años después, el conjunto blanquiazul llega a Florencia con la misión de acabar con ese maleficio y, de paso, mantener su condición de invicto en la presente pretemporada, en la que ya acumula cuatro partidos consecutivos sin perder: Dos victorias, ante el Compostela y el Lugo, y dos empates, ante Oviedo y St. Pauli.

El último compromiso, disputado frente al combinado germano, dejó sensaciones encontradas. Pese a tratarse de un encuentro de preparación, el Deportivo cometió errores evitables y encontró numerosas dificultades para desarrollar la salida de balón que se esperaba después de las incorporaciones realizadas este verano. Este choque de 120 minutos divididos en tres periodos, dos de 45 minutos y uno final de media hora, tuvo al conjunto coruñés por detrás en el marcador durante prácticamente todo el encuentro.

Entre las notas positivas destacó la oportunidad que tuvo Antonio Hidalgo para probar en profundidad a prácticamente todos los integrantes de la plantilla, así como el estreno goleador del joven Bright Ede. El central anotó de cabeza tras un saque de esquina, poniendo fin a una sequía de más de un año sin que el Deportivo marcase un gol de remate directo servido por un centro de córner.

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Los 120 minutos también sirvieron para comprobar el rendimiento de varios futbolistas jóvenes, que tuvieron un protagonismo destacado durante el encuentro.

Esa apuesta por la cantera estuvo motivada, en parte, por las numerosas bajas con las que contó el técnico catalán. Yeremay, Miguel Loureiro, David Mella, Altimira, Ximo Navarro, Jensen y Noé Carrillo no entraron en la convocatoria debido a diferentes molestias físicas, circunstancia que abrió la puerta a varios jugadores del Fabril.

Sobre el papel, la Fiorentina parte como ligera favorita para hacerse con la victoria. El conjunto viola será, hasta la fecha, el rival de mayor entidad al que se haya enfrentado el Deportivo en esta pretemporada, después de medirse únicamente a equipos de categorías inferiores a Primera División.