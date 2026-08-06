La Fiorentina, un histórico del Calcio que pretende volver a ser grande

Jugadores de la Fiorentina durante el partido contra el Madrid ACF Fiorentina

El Deportivo aumenta el nivel de competitividad en la pretemporada y disputa este jueves a las 20.00 horas su primer partido contra un rival de la máxima categoría, la Fiorentina. Tras los encuentros ante rivales de Segunda Federación, Primera Federación y Segunda de Alemania, el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo aumentará el ritmo frente a un club histórico en Italia.

La Fiore ocupa el quinto puesto en la clasificación histórica de la Serie A, solamente superada por la Juventus, el Inter, el Milan y la Roma. El cuadro violeta acumula 89 campañas en la élite y durante este próximo curso superarán la barrera de los 3.000 puntos, una cifra que solamente han superado los cuatro clubes anteriormente citados.

En relación a su palmarés, la Fiorentina tiene diez títulos oficiales de los cuales nueve son nacionales y uno internacional (la Recopa de Europa de 1960). Con este número de trofeos, se encuentra en el top 10 de equipos italianos con mayor cantidad.

El Dépor sube la intensidad con el calor como enemigo Más información

A pesar de su gran trayectoria, la temporada pasada no fue como se esperaba. Con Paolo Vanoli en los banquillos (actualmente los ocupa Fabio Grosso), quedó decimoquinto en Liga, cayó en cuartos de Conference League frente al Crystal Palace y fue eliminado en los octavos de la Copa contra el Como.

Con ganas de mejorar el rendimiento del curso anterior, el club gigliati se está moviendo mucho en el mercado y según Transfermarkt es el decimoquinto equipo que más ha gastado en sus fichajes (100.300.000 euros) de todo el panorama mundial. Además, está a punto de cerrar la cesión sin opción de compra de Mastantuono.

En su pretemporada, la Fiorentina ha disputado ya cuatro duelos aunque uno de ellos fue contra su filial, en el que venció por ocho tantos a uno. En los otros tres partidos ganó por 1-0 contra el Gubbio de la Serie C, perdió 3-2 ante el QPR y empató a doses ante el Real Madrid el pasado sábado. Ahora, es el turno del Deportivo.