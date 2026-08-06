Kevin Sánchez: una revolución de media hora para el empate en Florencia

Kevin Sánchez durante el partido contra el CompostelaSD Compostela - Deportivo 0-4 Patricia G. Fraga

No estaba siendo un gran partido del Deportivo en términos ofensivos. Al conjunto de Antonio Hidalgo le estaba costando mucho crear ocasiones ante una Fiorentina que mandaba en el partido llevando el ritmo y avasallando a ocasiones en la portería de Ferllo sobre todo en la primera parte. Pero eso cambió con la entrada de Kevin Sánchez al terreno de juego que, en su media hora, fue decisivo para que el equipo blanquiazul consiguiese el empate y mantuviese el invicto en la pretemporada.

Tras una cesión forzada por su presión, Bil Nsongo pudo transformar el empate en el tiro libre indirecto aunque con un poco de fortuna porque el balón acabó entrando tras el desvío de un jugador del conjunto italiano. Con este tanto, el Dépor vuelve a demostrar su pegada goleadora que tanto le había caracterizado a lo largo de la pasada campaña.

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Aprovechando la rapidez de Kevin, el camerunés mandó un balón por alto al espacio al que no pudo llegar, pero no por ello dejó de lucharlo. Y fue precisamente esa lucha la que obligó al central del club viola a pasar el balón atrás de forma forzosa, como pudo, y el guardameta Christensen cometió la infracción al agarrar el esférico con las manos tras recibir un pase con el pie.

Aunque esta fue la acción más destacada del atacante burgalés, no fue el único buen detalle que dejó. El delantero, ubicado en la derecha con doble punta, no paró de intentar generar desequilibrio en zonas próximas al área rival y estuvo muy activo desde que entró en el minuto 62 sustituyendo a Aubameyang. En todo momento dejó constancia de su velocidad y de su buena presión, consciente de que había ingresado fresco al campo con la misión de cambiar el rumbo del partido y darle una marcha más. Y así lo hizo.

Uno de los primeros balones que tocó fue para colgar un centro medido desde la banda izquierda hacia la cabeza de Diego Villares, que mandó el balón al larguero. Esta fue la primera ocasión del cuadro herculino en todo el encuentro y el primer disparo realizado hacia el arco italiano, aunque no fuese a puerta.

Kevin Sánchez tampoco desistió en su intento por anotar y llegó a probar suerte con un disparo lejano desde fuera del área que se fue alto. Por lo que tuvo incidencia en los tres únicos tiros realizados por el Deportivo en todo el duelo: asistió en el primero de Villares, fue el autor del segundo y el que provocó el tercero que terminó en tanto de Bil.

Kevin pide sitio

El burgalés tuvo presencia en los cinco amistosos de pretemporada jugados hasta ahora. En total, acumula algo más de 120 minutos entre los partidos ante el Compostela, Oviedo, Lugo, Sankt Pauli y el actual frente a la Fiorentina.

De hecho, es uno de los cinco futbolistas blanquiazules que han conseguido anotar al menos un tanto durante esta fase de preparación y es el que menos tiempo ha estado sobre el césped entre todos ellos (Teun Gijselhart, Zakaria Eddahchouri, Aubameyang y Bil).

Contra el Compostela estuvo solamente un cuarto de hora sobre el campo de San Lázaro, pero fue suficiente para dejar huella y poner el 0-4 en el descuento tras rematar prácticamente a portería vacía.

Kevin está haciendo la pretemporada con el primer equipo después de haber sido titular en gran parte de los partidos (28 de 36) con el Cartagena en Primera Federación, con el que marcó dos goles y repartió una asistencia.