El Dépor se bebe un experimento con gaseosa (1-1)

Un instante del partido entre Fiorentina y Deportivo RCD

En un partido en el que el Deportivo empleó a 21 futbolistas (ninguno de ellos Angeliño) y la Fiorentina a 22, el equipo de Antonio Hidalgo mantuvo su imbatibilidad en la pretemporada, una anécdota que, con todo, alerta sobre la vigencia de una de las señas de identidad del equipo que dio el salto a Primera División, combativo para estar metido en todo tipo de partidos, también en aquellos en los que no les salen las cosas. Una vez más el Deportivo rascó al final y frustró en el marcador a un rival que durante muchos minutos fue superior. Lo fue ante un once en el que proliferaban varios secundarios. Con otro partido en 48 horas, ante el Genoa, y la carga de trabajo propia de un stage de entrenamiento, el Deportivo no enamoró con su despliegue futbolístico en un terreno de juego en mal estado. Pero mostró una vez más que tiene alma y encontró un empate (1-1) postrero.

Hay cuestiones que no tienen que ver con las piernas duras propias de la pretemporada, por ejemplo la tibieza defensiva en el balón parado. Ahí sufrió el Deportivo ante un equipo que no solo tenía más físico sino también más fe para porfiar en ese tipo de acciones. Fue por esa vía como se concedió el primer gol y como pudo llegar alguno más. Los buscó la Fiorentina ante un rival sin respuestas que quiso crecer de inicio a partir de un ritmo bajo de juego. El Deportivo quiso atraer al rival y abrir espacios, pareció incluso que podría prosperar con ese plan porque de inicio juntó algún pase que descosió a los italianos. Fue un espejismo porque en cuanto la Fiorentina subió el pistón defensivo el Deportivo se diluyó con el balón en los pies, incapaz de conectar con sus delanteros, por ejemplo con Aubameyang, que se cansó de buscar opciones entre líneas sin tocar bola.

En esos tempraneros minutos de aparente pulso conectó un remate el Deportivo, un testarazo de Eddahchouri que se fue muy desviado y que fue el único acercamiento a la portería defendida por De Gea hasta que en la última acción de la primera parte Riki conectó un levísimo disparo que se fue manso hacia el lateral de la red de la meta local. Lo demás fue manejar el balón sin profundidad, entregarlo sin conseguir muchas conexiones y correr tras él para tratar de restar ante la ofensiva del rival. Ese fue el mal Deportivo de la primera parte, plomizo ante el postrero sol toscano, incapaz de espabilarse cuando en el ocaso un apagón detuvo el partido durante cuatro minutos.

La Fiorentino hizo daño y también es de suponer que tenía sobrecarga de entrenamiento. Pero creció a través del ímpetu de varias de sus piezas, por ejemplo sus dos mediapuntas Atta y Gudmunsson, que partían de posiciones abiertas y fueron indetectables para la defensa deportivista. A partir de ahí ya se abrían caminos hacia Moise Kean, otrora niño prodigio del calcio, y a día de hoy un estimable delantero, titular con la selección italiana en el playoff que la dejó fuera del Mundial. Kean es potencia pura y además ya conoce el oficio, así que es un dolor de cabeza para cualquier zaga. A los centrales que presentó ayer el Deportivo (Noubi y Ede) les queda mucha mili por hacer. Parece evidente que en esa demarcación hacen falta refuerzos con bagaje, experiencia y cierta capacidad para tutorizar a los jóvenes y ayudarles a crecer. No es un combo sencillo de encontrar.

El caso es que el vigor local castigó a esa versión remolona del Deportivo, superada cuando una galopada de Atta dejó a varios futbolistas de Hidalgo con el molde hasta que Riki la detuvo en una falta que además conllevo amonestación. El balón parado, frontal y por tanto más sencillo de defender que los que llegan desde los flancos, generó un incendio a la espalda de Quagliata, donde Dragusin, un recién llegado a Florencia procedente del Tottenham, tocó de cabeza hacia la llegada de Ndour, también mal defendido. La volea del neointernacional italiano se fue a la red, imposible para Ferllo.

La desventaja en el marcador no cambió el premioso paso del Deportivo, que pudo sufrir más castigo tras una combinación de Kean con Gudmunsson en el corazón del área deportivista que culminó con un remate desviado o en otro balón parado que del delantero rozó con las rastas de su cabello para estrellar en el palo.

Al descanso la sensación era decepcionante, no solo por los problemas defensivos sino por la incapacidad del equipo para imponerse con balón y la sensación de superioridad física del rival. La pausa dejó a Noé en la caseta para darle cancha a Villares, pero no hubo más cambio táctico que el operado en el último tramo de la primera parte cuando el canterano y Luismi Cruz intercambiaron posiciones para que el extremo andaluz buscase caminos en la banda derecha. El Deportivo se armó con dos líneas de cuatro cuando acudía a buscar la pelota y se tapaba con Luismi y Quagliata en los flancos y Ximo por dentro con Noubi y Ede si se trataba de defender cerca de su área.

La Fiorentina pareció cansada con el transcurrir de los minutos y el Deportivo se empezó a encontrar más cómodo con la pelota en los pies. Y en cuanto agregó algo de hambre mostró credenciales de equipo ofensivo. Y si alguien quiere comerse el mundo en este equipo ese es Kevin Sánchez, un batallador que se devora cada minuto de que dispone para mostrarle al entrenador que puede contar con él. Mediada la segunda parte entró al campo, peleó un balón dividido, se lo llevó, corrió por todo el frente del ataque y tras combinar con Quagliata se sacó un centro preciso a la testa de Villares, que cabeceó. El balón se estrelló con estrépito en el larguero.

El Deportivo era otro y lo fue más con los últimos cambios porque Hidalgo le dio un cuarto de hora a ocho futbolistas, entre ellos sus dos faros en el mediocampo, Amatucci y Soriano. Con ellos en la manija y el bullicioso Kevin peinando el frente del ataque ocurrió que el partido murió en el área rival, territorio por el que el partido apenas había transitado. Kevin estuvo en el corazón del cambio porque jamás renunció a apretar a la zaga de la Fiorentina. Y obtuvo réditos en una acción en la que forzó una cesión al meta Christensen, que cogió la pelota con las manos. El árbitro, local, la castigó como se debía, un libre indirecto cerca del punto de penalti que Nsongo Bil culminó con un remate que golpeó entre la nube de defensores violas para colarse manso en la portería y llevar el marcador final a la paridad.