Quagliata: "Entreno al máximo con o sin competencia"

Quagliata durante el calentamiento en el partido contra el Lugo Javier Alborés

Giacomo Quagliata valora la gira de pretemporada en su tierra, en Italia, y comenta las sensaciones para la nueva temporada que supondrá su debut en la máxima categoría española. Además, reconoce que se siente cómodo con la competencia y, a falta de la oficialidad del fichaje de Angeliño, señala que es un jugador importante que le va a ayudar a mejorar. El lateral italiano se refirió a la inminente incorporación del Deportivo sin que nadie se lo nombrase. Pero ya tiene en la cabeza la exigencia en la pelea por un puesto.

Concentración en Italia. “Se está bien aparte del calor, pero el equipo está bien y se está preparando al máximo”.

Comodidad en el sistema. “Cuando atacamos, con la salida con un centrocampista fuera yo soy más alto. Estoy muy bien y me siento muy bien con ese tipo de táctica y funcionó muy bien la temporada pasada”.

Dos partidos amistosos en Italia. “Ahora tenemos dos equipos muy buenos y nos puede ayudar mucho porque afrontar un partido contra un equipo internacional te ayuda a mejorar mentalmente. Nos va a ayudar mucho a entender lo que queremos mejorar”.

Teresa Herrera. “Ahora tenemos más partidos y seguramente el míster tenga que cambiar para que en el partido contra el Elche el equipo esté lo mejor posible”.

Primera División. “La Liga es una de las más importantes de Europa y del mundo, con equipos como el Barça y el Madrid. Es difícil, pero con entusiasmo. La temporada pasada nos puede venir bien para empezar esta con confianza y seguridad. Cada semana hay que trabajar mucho más”.

Expectativas. “Somos un equipo joven y de calidad, con jugadores muy interesantes. La experiencia es importante pero sin miedo”.

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Competencia directa y la irrupción de Xabi Campos. “Xabi es un joven interesante, muy buena persona y entrena bien. Yo me entreno al máximo con competencia o sin competencia, tengo la mentalidad de mejorar los detalles para ayudar al equipo y si hablamos de Angeliño es un jugador importante que me va a empujar para mejorar y dará un salto de nivel al equipo”.

Angeliño. “No es oficial, no sabemos si viene o no, pero claramente escuchamos lo que hay afuera. Ahora no está aquí y no te puedo decir nada”.

Yeremay. “Yere está mejor, empezó a entrenar y con él tengo una buenísima relación en el campo y fuera. No se está entrenando, no está haciendo todo el entrenamiento, empezó ahora y no sé si estará bien para la semana que viene, pero está mejorando".

Salto de calidad. “Con la llegada de Aubameyang, Amatucci... claramente el nivel es alto y yo creo que tenemos que pensar semana a semana y no pensar mucho en el futuro. Tenemos que concentrarnos en el presente y en el partido de la semana”.