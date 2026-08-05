Oficial | Angeliño Tasende regresa a casa

Angeliño celebra un gol con la Roma Instagram @angelino_69

El Deportivo buscaba en el mercado un lateral izquierdo que le hiciese competencia a Quagliata, que hasta ahora era el único en la plantilla en esa posición. Tras varios nombres encima de la mesa, la dirección deportiva oficializa el fichaje de Angeliño, que llega procedente de la Roma. Firma hasta junio de 2027 "con opción de compra", tal como confirma el club coruñés.

"Mucha gente me pregunta si la Selección es mi sueño, pues mira, mi sueño es jugar en el Dépor. Dentro de unos años espero jugar en el Dépor, es algo que sueño desde niño", confesó el defensor a Diario AS cuando estaba en el mejor momento de su carrera en el Leipzig. Ese deseo se cumple hoy seis años después y el futbolista de Coristanco podrá vestir la blanquiazul en Primera División.

El carrilero llegó a la concentración en Coverciano junto al resto de la plantilla este lunes por la noche y pasó el reconocimiento médico en la mañana del martes.

Largo recorrido por Europa

La historia de Angeliño con el Deportivo se remonta a 2007, cuando dio sus primeros pasos en las categorías inferiores del club. Sin embargo, su estancia en la cantera blanquiazul no duró demasiado, ya que una oferta del Manchester City, cuando aún era cadete, lo alejó de A Coruña para poner rumbo a Inglaterra.

Su etapa en Manchester estuvo marcada por las cesiones. Antes de asentarse en la élite, defendió las camisetas del New York City, el Girona, el Mallorca y el Breda neerlandés. En el verano de 2018 regresó a los Países Bajos, esta vez a Eindhoven, para fichar por el PSV mediante un traspaso permanente, aunque el Manchester City se reservó una opción de recompra. Su rendimiento en la Eredivisie fue sobresaliente y, apenas un año después, el conjunto citizen ejecutó dicha cláusula para devolverlo al Etihad Stadium.

El 21 de septiembre de 2019 debutó en la Premier League con el Manchester City. No obstante, nunca consiguió consolidarse en el once de Pep Guardiola y, tras disputar únicamente seis encuentros durante la primera mitad de la temporada, puso rumbo al Leipzig en el mercado invernal. Durante su etapa en el City conquistó dos Copas de la Liga y una Community Shield.

Fue en Alemania donde Angeliño alcanzó el mejor nivel de su carrera. Con la camiseta del Leipzig disputó 100 partidos entre Bundesliga, Europa League y Champions League, firmó 12 goles y repartió nueve asistencias. Además, levantó la Copa de Alemania. Tras completar dos temporadas enteras a gran nivel, cambió de destino, aunque no de país, y en el verano de 2022 recaló cedido en el Hoffenheim.

Después de su paso por el Hoffenheim, abandonó Alemania en 2023 para encadenar dos nuevas cesiones. La primera fue al Galatasaray, donde conquistó la liga turca, y la segunda a la Roma. Su rendimiento en el conjunto italiano convenció a la entidad romana, que ejerció la opción de compra que tenía por el jugador. En la temporada 2024-25 firmó una campaña sobresaliente que le hizo convertirse en un fijo en el once inicial de La Loba. Disputó 51 partidos, anotó cuatro goles y repartió seis asistencias.

Sin embargo, el último curso en Italia fue especialmente complicado para el futbolista gallego. A finales de 2025 sufrió una bronquitis asmática severa con complicaciones médicas que lo mantuvieron alejado de los terrenos de juego durante casi seis meses. Esa enfermedad limitó su participación a solo nueve encuentros durante la temporada y, desde el inicio de 2026, apenas ha disputado 56 minutos. En total, Angeliño cierra su etapa en la Roma con 81 partidos, cuatro goles y siete asistencias.

La oportunidad de un nuevo comienzo

Ahora, el de Coristanco vuelve a casa con la ilusión de recuperar su mejor versión en el club de sus amores, al que siempre soñó con regresar. Con su incorporación, Antonio Hidalgo suma un futbolista experimentado, con capacidad de desborde y un excelente pie izquierdo, completando así el carril zurdo, una demarcación que el Deportivo estaba obligado a reforzar en este mercado de fichajes.

Con la llegada de Angeliño, el Deportivo firma su séptima incorporación del verano, tras la llegada de Gijselhart, Leo Román, Bright Ede, Amatucci, Asp Jensen y Aubameyang.