El Fabril busca contra el Castilla su primera victoria de la pretemporada

Rubén López contra el Pontevedra RCD

Duelo de filiales. El Fabril y el Real Madrid Castilla jugarán este miércoles 5 de agosto a las 19.00 horas un amistoso de pretemporada en el campo municipal de Cantarrana de Viveiro. Los dos conjuntos no se enfrentaban desde 2019 en Segunda B en la temporada 2018-19, en la que los blanquiazules ganaron por 4-3 en la ida pero en la vuelta vencieron los blancos por 1-0.

No serán rivales en liga regular porque pertenecen a grupos distintos, pero el cuadro de Manuel Pablo va a jugar sus tres primeros amistosos contra tres equipos de Primera Federación . El primero fue contra el Pontevedra que terminó con derrota por 2-1 y el segundo contra el Lugo con un resultado también desfavorable por dos tantos a cero.

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Por lo tanto, con dos derrotas en los dos primeros test, el Fabril buscará ante el Castilla su primera victoria en los encuentros de preparación para competir en una nueva categoría. Tres días después del partido, este sábado 8 a las 19.30 horas, jugará contra el Atlético Astorga de Segunda Federación.

Por su parte, el equipo 'B' del Madrid solamente ha jugado un amistoso hasta ahora. El 31 de julio se marchó al Albacete de Segunda y ganó por 1-2 con doblete del ariete Rachad Fettal.

Un debutante contra un habitual

El Fabril jugará en Primera Federación por primera vez en su historia, a pesar de ya haber estado en la tercera categoría del fútbol español pero con el antiguo formato, el de la ya desaparecida Segunda B.

Mientras que el Castilla ha estado presente en todas las ediciones posibles de la nueva categoría desde la temporada 2021-22, por lo que arrancará su sexta temporada consecutiva.