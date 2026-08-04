Ximo Navarro: "Con los años he mejorado y me siento más completo desde que llegué al Dépor"

Ximo Navarro en el calentamiento del partido contra el Lugo Javier Alborés

Durante la estadía del Deportivo en Coverciano para su gira de pretemporada en Italia, Ximo Navarro analiza las claves del nuevo equipo y valora el inminente fichaje de Angeliño. El defensor, que es el jugador con más partidos de la plantilla actual en la Primera División de España, también señala la evolución que ha experimentado como futbolista desde la última vez que jugó en la élite hace cinco temporadas.

La llegada de Angeliño. "No lo hemos visto, sé un poco lo que se lee por Internet pero de momento aquí no lo hemos visto. Hasta que no se haga oficial y lo veamos por aquí no puedo decir mucho. Es un jugador con mucha calidad, hace años me enfrenté contra él en un Mallorca-Almería y tiene una carrera muy buena. Eso es lo que puedo decir, estaremos encantados de recibirle".

El nivel del nuevo fichaje. "Es un jugador con experiencia, al final jugó en grandes clubes y tiene nivel por sí solo. Va a subir el nivel de la plantilla, tiene mucho recorrido, es capaz de hacer muchas asistencias. Si es un fichaje que se cierra, se subiría el nivel. Cuanta más gente de nivel, mejor para todos".

La gira en Italia. "Las pretemporadas son cosas que hacen los equipos, pasar siete días de viaje y entrenando. Para la gente nueva es importante, la verdad que se están integrando muy bien y vienen a sumar muchísimo. A pesar del calor aquí, son días muy positivos y tenemos dos partidos de nivel contra dos equipos de la liga italiana".

Cómo afronta la semana. "Con ganas, la verdad que siempre nos motiva jugar contra equipos de otras ligas porque después no hay oportunidades de poder hacerlo. Van a ser rivales de primer nivel, parece que no pero queda poco para el comienzo de liga y lo mejor es llegar con buenas condiciones y llevamos una buena dinámica".

Situación personal. "Me encuentro muy bien, el otro día no jugué por pequeñas molestias y descansé pero me siento bien entrenando al 100% y es un reto muy bonito para todos. Tenemos que estar a la altura y tenemos que demostrar que tenemos más nivel que el año pasado".

Evolución. "Cuando tienes menos años crees que no te vas a sentir como en esa época, pero con los años creo que he mejorado y me siento más completo desde que llegué al Dépor. Ahora tengo mucha más confianza aunque en esa época he rendido muy bien en Primera División y siempre he jugado mucho".

Diferencias de categoría. "Sabemos el nivel que hay, para mí cada vez parece que las diferencias son más pequeñas con respecto a Segunda, pero aquí hay equipos históricos y jugadores con muchísimo nivel y muchísima calidad. Vamos a tener que demostrar a un nivel muy alto. Hay jugadores muy buenos aquí así que vamos a tener que estar muy preparados".

Aubameyang y los jóvenes. "El club está haciendo una apuesta por los jugadores jóvenes y creo que nos pueden dar opciones de futuro. Es cierto que es una plantilla de por sí muy joven y hace falta gente con experiencia. A Auba todos lo seguimos en Europa, todo el mundo lo conoce y para la edad que tiene está a un nivel físico increíble, pero no me ha sorprendido, nos va a dar muchísimo. Bright creo que es un portento, Amatucci me ha sorprendido muchísimo porque es pequeñito pero tiene mucha fuerza".

Conexión con Alti. "Desde el primer momento nos entendimos muy bien, tiene mucha calidad. Era muy fácil entendernos aunque él juegue de carrilero. Al final los dos somos laterales y tuvimos muy buenos momentos la temporada pasada. Esta temporada iremos viendo lo que va haciendo el míster, además recuperamos a Mella que también me entiendo muy bien con él".

Mella y Yeremay. "Vienen de estar recuperándose de sus respectivas lesiones, Mella ha pasado una cirugía pero entrenando se le está viendo muy bien y haciendo muchas cosas. En Primera siempre hay espacios para ese tipo de jugadores y yo creo que le viene mejor que Segunda División, está preparado. Yeremay tiene muchísima calidad y es un jugador que tiene que estar en Primera siempre. Deseando que se recuperen".

Mayor salto de categoría. "Creo que hay jugadores con mucha calidad, con mucho trato de balón, hay equipos que juegan competiciones europeas con mucho poder económico y con jugadores internacionales. Eso sube muchísimo el nivel, son enfrentamientos muy difíciles siempre. Cualquier error en Primera lo pagas, pero nosotros tenemos un equipo para competir contra toda esa gente y lo importante es ser capaces de disfrutar de jugar a esos niveles".

Juventud. "Nunca han jugado en Primera, pero eso lo van a tener que ir viendo y cogiéndonos rápido dándose cuenta de dónde estamos. La gente joven tiene mucha energía y muchas ganas de jugar en Primera, te motiva jugar contra los grandes equipos y tenemos que ir dando cuenta de dónde estamos".

Enfado de la grada. "A nadie le gusta, siempre he visto una unidad entre club, afición y jugadores. Ojalá se pueda solucionar, es importante para todos estar lo más unidos posible. Siempre han empujado con nosotros, y hasta ahí puedo decir. Los jugadores estamos en medio de todo y siempre estamos en medio entre afición y club".