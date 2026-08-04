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Unos de Nuevo #38
Dépor

Unos de Nuevo | Así vimos el empate ante el Sankt Pauli, así vemos la llegada de Angeliño

Xurxo Gómez y Jorge Lema repasan el encuentro del Dépor en Hamburgo y los últimos movimientos del mercado de fichajes

Esther Durán
04/08/2026 12:16

El Deportivo continúa sumando kilómetros de pretemporada y el pasado sábado empató ante el Sankt Pauli en Hamburgo (2-2) en un encuentro en el que confirmó tanto las certezas que ya tiene, como las dudas que todavía quedan por resolver. Con la plantilla blanquiazul ya en Italia, repasamos el encuentro y atendemos a los últimos movimientos de mercado, con Angeliño y Bouldini como nombres más destacados.

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