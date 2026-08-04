Angeliño, el trotamundos de Coristanco

Angeliño, durante su etapa en el Deportivo, antes de disputar un partido de Liga Gallega Infantil Javier Alborés

Casi dos décadas después, José Ángel Esmoris Tasende ‘Angeliño' (Coristanco, A Coruña; 1997) vuelve al lugar donde todo empezó. El lateral izquierdo llegó a Abegondo con diez años, procedente de la Escuela de Fútbol Luis Calvo, en Carballo. Formó parte de la cantera del Deportivo durante seis años, pasando por las categorías alevín, infantil y cadete, hasta que con 16 años se marchó de A Coruña rumbo a Inglaterra. Desde entonces ha jugado en siete países diferentes, en dos continentes distintos, ha movido casi decenas de millones de euros en fichajes y cesiones, y ha construido una carrera que pocos canteranos del Dépor pueden igualar en éxitos y en kilómetros recorridos. Ahora, vestirá la camiseta del Dépor en Primera tras llegar cedido por la Roma.

El Manchester City fichó a Angeliño con 16 años, en 2013, por un lateral que todavía jugaba en las categorías inferiores del Dépor. Esa fue la primera vez que le tocó hacer las maletas para tratar de cumplir el sueño de convertirse en futbolista profesional, primero, y de élite, después. Junto a su madre se asentó en Manchester, a 1.239 kilómetros en línea recta desde Coristanco.

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Su juventud le hizo acumular experiencia en las cantera del club inglés, compitiendo incluso en varias ocasiones en la UEFA Youth League. Pero en un club con la profundidad de plantilla del City, el equipo sub-18 y las cesiones se convirtieron en su forma de vida. Entre 2015 y 2019, Angeliño salió a préstamo cuatro veces sin apenas descanso. En 2015 llegó la primera, al otro lado del charco. Esperaba el New York City, equipo del City Group, para competir en la Major League Soccer. “Mi experiencia en Nueva York fue muy buena. Esa etapa me ayudó a acostumbrarme a jugar en grandes campos llenos”, comentó hace años Angeliño, tras contabilizar su tercer país, Estados Unidos, en su todavía corta carrera.

Después le tocó regresar a España, a Girona, donde ni siquiera llegó a debutar. Luego a Mallorca. Y finalmente a los Países Bajos, al NAC Breda, la cesión que terminó dándole continuidad y minutos. Esa continuidad convenció al PSV, que en el verano de 2018 pagó 5,5 millones de euros por su traspaso y, un año después, se lo vendió de vuelta al Manchester City por 12 millones al ejercer este una opción de recompra. Angeliño, con 22 años, ya había jugado en cuatro países: Inglaterra, Estados Unidos, España y Países Bajos.

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El regreso al City duró poco, aunque en toda su estancia con los Sky Blues pudo levantar una Supercopa de Inglaterra y dos Copas de la Liga. En enero de 2020, el RB Leipzig pagó 2 millones por su cesión, y año y medio después, en julio de 2021, formalizó el traspaso definitivo por 18 millones de euros. Fue la cifra más alta pagada por Angeliño en toda su carrera, y también el punto de inflexión.

En Leipzig, bajo las órdenes de Julian Nagelsmann, encontró por fin la regularidad, casi alcanzó el centenar de partidos con el conjunto alemán en apenas tres temporadas, ganó una Copa de Alemania y llegó a unas semifinales de Champions League. Alemania, el quinto país de su carrera, elevó exponencialmente su rendimiento.

Todavía siendo propiedad del RB Leipzig llegaron dos cesiones más. Primero sin salir del país teutón, al Hoffenheim, en el verano de 2022. Después, en enero de 2023, al Galatasaray, con un coste de cesión de 1,5 millones de euros. Turquía fue su sexto país en una experiencia que le hizo rozar otro continente, ya que el Galatasaray se encuentra en la parte europea de la ciudad de Estambul. Aunque para cruzar a la parte asiática solo hay que tomar un barco para cruzar el estrecho del Bósforo.

El viaje de Angeliño

Su siguiente parada fue Roma e Italia, su séptimo país en el currículum. Llegó cedido a mitad de temporada 2023-24 y su rendimiento convenció al conjunto giallorosso, que en julio de 2024 pagó 5,4 millones de euros por hacerse con él en propiedad. Ahora, con su fichaje por el Dépor y su regreso a Casa, Angeliño completa una pequeña vuelta al mundo futbolística, con miles de kilómetros a sus espaldas. De hecho, el cómputo global de la distancia recorrida por el lateral al contabilizar cada cambio de equipo y su consiguiente trayecto es de 29.977,77 kilómetros, el 75% de la longitud de la circunferencia de la Tierra (40.000).

El más ‘viajado’

Cualquiera diría que Aubameyang, con 37 años recién cumplidos y más de una década como referente en la élite del fútbol, sería el jugador con más países a sus espaldas en el vestuario del Dépor. No es así. El gabonés suma seis: Francia, España, Inglaterra, Alemania, Arabia Saudí y Mónaco, aunque el club de este último, estrictamente, compite en la liga francesa. Angeliño le saca uno, siete por seis, con parte de su carrera todavía por delante.

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El resto del vestuario queda ya más lejos. José Ángel Jurado, uno de los nombres en la rampa de salida este verano, suma cuatro países (España, Moldavia, Emiratos Árabes Unidos y Noruega), aunque lo normal es que no siga en la plantilla la próxima temporada. Por debajo, un pequeño pelotón de tres: Quagliata (Italia, Países Bajos y España), Álvaro Ferllo (Francia, España e Inglaterra) y Jensen (Dinamarca, aunque solo en categorías inferiores, Alemania y ahora España, tras su fichaje por el Dépor). La mayoría de la plantilla, eso sí, no pasa de uno o dos. Angeliño juega, en esto también, en otra liga.