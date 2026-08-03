Los abonados podrán formalizar ya su cambio de localidad, pero con limitaciones

La afición del Deportivo contra Las Palmas en Riazor Javier Alborés

Desde el miércoles 29 de julio hasta el miércoles 12 de agosto, los abonados del Deportivo que disponen de cita previa podrán formalizar su cambio de localidad, pero con limitaciones porque solamente podrán irse hacia un asiento de su misma grada, a Preferencia Superior o Tribuna Superior. Según ha informado el club, el resto de zonas están completas así que no es posible renovar.

Todos aquellos aficionados que solicitasen la modificación de su asiento a una grada no disponible, deberán cancelar su cita y renovar en cualquiera de las zonas incompletas entre los plazos anteriormente mencionados. La gestión se realiza en la OAD (Oficina de Atención al Deportivista) ubicada en Riazor con un horario de 9.15 horas a 13.30 y de 15.00 a 18.00 de lunes a jueves, y de 9.15 horas a 14.00 los viernes.

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Con estas posibilidades, los abonados que quieran modificar su asiento hacia uno de una grada más cara, tendrán que pagar el importe de la nueva localidad. Mientras que en el caso contrario, los aficionados que quieran ir a una zona más barata, tendrán que abonar la cantidad de su anterior sector y no de la nueva.

Una vez haya finalizado el período de cita previa, los cambios de asiento podrán realizarse también del lunes 17 de agosto al viernes 21 de agosto, manteniéndose las mismas opciones de disponibilidad. Por su parte, los Deportivistas + que quieran convertirse en abonados con asiento podrán hacerlo en ese intervalo temporal, pero solo en las únicas zonas a disposición.

Las dos únicas gradas disponibles están en el top 3 de la más caras. Tribuna Superior es la más costosa de todas con un precio general de 880 euros, y Preferencia Superior es la tercera (775 euros el abono general). Aunque en caso de que el aficionado no quiera irse a ninguna de estas dos zonas, podría continuar en su mismo sector.

Calendario de planificación del cambio de asiento RCD

A la venta los precios del Teresa Herrera

El día 30 de julio, el club ya puso a disposición de sus aficionados las entradas para el Teresa Herrera que se disputará ante el Real Madrid el próximo miércoles 12 de agosto a las 21.00 horas.

Los abonados podrán acceder al estadio con su carné y para el resto de aficionados los precios oscilan entre los 40 euros de Pabellón Inferior y los 90 euros de Tribuna Superior.