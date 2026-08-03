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Dépor

Gran noticia para el Dépor en Coverciano: Yeremay completa el entrenamiento con el grupo

Loureiro y Mella también se ejercitaron con el equipo, con Altimira y Asp Jensen al margen

Eder Pereira
Eder Pereira
03/08/2026 17:38
Yeremay se esfuerza durante el entrenamiento matutino de hoy en Coverciano
Yeremay se esfuerza durante el entrenamiento matutino de hoy en Coverciano
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El Deportivo arrancó este lunes en Coverciano su concentración en tierras italianas con una noticia que ilumina de esperanza el ambiente de la expedición blanquiazul. Yeremay Hernández entrenó de principio a fin junto al resto del grupo.

El atacante canario, inmerso en un proceso de recuperación de la pubalgia que le condicionó buena parte de la pasada 2025-26 —una campaña en la que, pese a todo, firmó números sobresalientes y fue determinante en el ascenso a Primera—, no pudo alcanzar entonces su mejor versión física. Su evolución es ahora una de las prioridades del cuerpo médico de cara al estreno liguero ante el Elche y completar la sesión con normalidad supone un paso significativo en esa dirección.

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La jornada dejó además otras dos incorporaciones plenas al trabajo grupal: Miguel Loureiro y David Mella, este último operado de la rodilla en marzo, también se ejercitaron sin restricciones junto a sus compañeros.

Al margen del grupo continúan Adrià Altimira y Asp Jensen, que siguen su plan de recuperación específico con los fisioterapeutas del club.

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La plantilla de Antonio Hidalgo trabajó en el campo 2 'Enzo Bearzot' del Centro Técnico de la Federación Italiana, sede de la concentración hasta el próximo viernes. La sesión, dirigida por Roberto Cabellud y Sergio Roca, incluyó activación, rueda de pases y rondos. Aubameyang, Mario Soriano y Luismi Cruz, con mayor carga de minutos en los últimos partidos de pretemporada, finalizaron antes que el resto, que cerró el entrenamiento con un juego de posición en campo reducido.

El Deportivo afronta mañana martes una doble sesión (10.00 y 18.00 horas) y el jueves disputará un amistoso ante la Fiorentina en el Stadio Curva Fiesole.

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