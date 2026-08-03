El Deportivo ya conoce el horario de la cuarta jornada contra el Villarreal

El Deportivo celebra la permanencia contra el Villarreal ARCHIVO DXT

Tras haber dado a conocer los horarios de los tres primeros partidos, LaLiga ya ha hecho oficial las fechas correspondientes a la jornada 4 y el Villarreal-Deportivo será el sábado 5 de septiembre a las 21.00 horas.

Será la primera vez en la temporada que el cuadro blanquiazul juegue un sábado después que los dos primeros encuentros ante el Elche (el día 17) y el Málaga (el 24) sean un lunes, mientras que el tercero se disputa el domingo 30 de agosto frente al Valencia.

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El Dépor volverá al estadio del submarino amarillo después de más de ocho años sin jugar allí. La última vez fue el 7 de enero de 2018 en la jornada 18, encuentro que los coruñeses lograron empatar en los instantes finales con el gol de Florin Andone en el minuto 84 que supuso el 1-1.

Los cuatro horarios confirmados

Jornada 1: Deportivo-Elche (La Rosaleda): Lunes 17 de agosto, 21.00 horas

Jornada 2: Málaga-Deportivo (La Rosaleda): Lunes 24 de agosto, 21.30 horas

Jornada 3: Deportivo-Valencia (Riazor): Domingo 31 de agosto, 19.30 horas

Jornada 4: Villarreal-Deportivo (La Cerámica): Sábado 5 de septiembre, 21.00 horas