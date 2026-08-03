El Deportivo vuelve a marcar en remate directo tras córner después de un año sin hacerlo

Bright Ede celebra su gol en Hamburgo Instagram @bright_ede

El amistoso contra el Sankt Pauli dejó varias lecturas. Una de ellas y posiblemente la más positiva es que el Deportivo volvió a materializar en gol un córner a favor después de un año y tras una temporada entera sin tantos directos tras remate desde el saque de esquina. A través del pie zurdo de Luismi Cruz y la cabeza de Bright Ede, el Dépor consiguió el empate en un largo encuentro en Alemania y rompió una mala dinámica con respecto a este tipo de goles.

Para encontrar el último gol del conjunto blanquiazul desde el banderín hay que irse hasta el 2 de agosto de 2025, también en un duelo de pretemporada contra el Middlesbrough inglés. En este caso, el asistente fue el mismo protagonista (Luismi) pero el goleador fue Lucas Noubi, quien enganchó el balón con el pie en el primer palo. A pesar del ligero desvío del guardameta y el toque posterior en el larguero el balón entró por la escuadra.

A partir de ese encuentro, el Dépor no volvió a anotar de córner directo hasta el pasado sábado en Hamburgo. Durante toda la campaña 2025-26 no fue capaz de explotar su producción goleadora en este aspecto. Aunque sí que pudo marcar a través de faltas laterales.

El cuadro blanquiazul marcó en el pasado curso seis dianas a balón parado, pero dos de ellas con matices y es que contra el Sporting de Gijón en Riazor, tras un centro lanzado por Luismi, Barcia aprovechó un rechace previo para rematar de volea y conseguir los tres puntos en los últimos minutos. La otra peculiaridad fue en La Romareda, cuando Yeremay sorprendió a todos dando un pase en corto hacia Mario Soriano en vez de buscar el centro y 'El Joker' mandó el esférico a la misma escuadra.

El balón parado, un apartado con margen de crecimiento para el Dépor Más información

Los goles que se anotaron a través de acciones a balón parado con remate directo fueron cuatro, tres en Liga y uno en Copa del Rey. Dani Barcia fue el protagonista contra el Sámano y contra el Sporting en El Molinón, Noubi hizo lo propio contra el Córdoba de igual manera que Bil Nsongo en Valladolid el día del ascenso.

Bright, casi dos metros de poder aéreo

Con 1,93 metros de altura, el joven central blanquiazul es una gran amenaza en los saques de esquina. De hecho, su única anotación en la Primera División de Polonia fue demostrando su poderío de cabeza y no le hizo falta ni saltar, de igual manera que contra el St. Pauli que simplemente fue en carrera hacia la trayectoria del balón para poner el 1-1.

En el comunicado del fichaje, el club destacó otras cualidades del polaco como su "potencia física, velocidad y solvencia defensiva", además de "su personalidad para iniciar el juego desde atrás y asumir responsabilidades con el balón". El Deportivo considera que se trata de "una apuesta de presente y, sobre todo, de futuro, con un amplio margen de crecimiento".