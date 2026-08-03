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Dépor

Angeliño llega hoy a Coverciano y mañana pasará reconocimiento médico con el Dépor

La operación se cerrará en forma de cesión con obligación de compra fijada en 2,5 millones de euros

Eder Pereira
Eder Pereira
03/08/2026 17:17
Angeliño realiza un pase ante la mirada de Pedro Porro en un partido entre la Roma y el TottenhamAngeliño durante un partido con la Roma
Angeliño realiza un pase ante la mirada de Pedro Porro en un partido entre la Roma y el TottenhamAngeliño durante un partido con la Roma
EFE
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Angeliño está a punto de cerrar su regreso al Dépor. Esta misma noche el lateral pondrá rumbo a Coverciano, donde el Deportivo está concentrado em Italia, y allí se someterá mañana martes 4 de agosto al reconocimiento médico que debe abrir la puerta a su contratación definitiva. 

El acuerdo entre clubes llevaba semanas cocinándose. La ausencia del de Coristanco en la convocatoria de la Roma para la gira de pretemporada por Gales ya avisaba de que su salida estaba encarrilada, y en Trigoria el técnico Gian Piero Gasperini lo había apartado de sus planes. Angeliño, de 29 años, cierra así una etapa de dos temporadas y media en la capital italiana marcada por la bronquitis aguda sufrida en la 2025-26 que mermó su participación.

Angeliño celebra un gol con la Roma

La ausencia de Angeliño en la convocatoria de la Roma para la gira de Gales acerca su llegada al Dépor

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La operación se cerrará en forma de cesión con obligación de compra fijada en 2,5 millones de euros, según ha adelantado Gianluca Di Marzio y confirman también fuentes italianas.

Angeliño se formó en Abegondo, donde estuvo desde 2007 a 2012, para posteriormente competir por media Europa en clubes como Manchester City, PSV, RB Leipzig, Galatasaray y Roma, entre otros. Ahora, tras esa pequeña vuelta al mundo, regresa al punto de partida para pelear por el lateral izquierdo en un Dépor recién ascendido a Primera División.

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