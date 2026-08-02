Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Zakaria vuelve a convertir la suplencia en gol

El neerlandés anotó en Alemania su tercer tanto en la pretemporada a pesar de la apuesta inicial de Hidalgo por Bil y Auba

Yago Freire
02/08/2026 05:00
30 julio 2026 Fútbol pretemporada 2026/2027Deportivo - Lugo 1-0
Zakaria Eddahchouri en Vilalba
Javier Alborés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Le sonrió la suerte, quizás demasiado, pero Zakaria Eddahchouri volvió a marcar gol tras ingresar desde el banquillo en el minuto 64. El ariete neerlandés anotó su tercer tanto de la pretemporada y afianza todavía más su condición de máximo anotador blanquiazul en esta fase de preparación, a pesar de solamente haber arrancado de titular en uno de los cuatro duelos disputados.

Zaka tuvo disparo desde fuera del área y lo vio claro, como siempre. Pero aunque su tiro iba en dirección al lado izquierdo de la portería, acabó entrando por la derecha porque tuvo la fortuna de que acabó rebotando en un defensa del Sankt Pauli. Este tanto supuso el empate del Deportivo en tierras alemanas y volvió a alimentar la tendencia que tiene de marcar cuando entra al campo tras ser suplente. Después de conseguir el empate, realizó un segundo intento también desde lejos pero este se marchó muy desviado y no llegó a ver puerta, por lo que no pudo conseguir su segundo doblete en este verano.

A pesar de haber marcado el 50% de los goles del Deportivo en esta pretemporada (tres de seis), Antonio Hidalgo continuó apostando inicialmente por el frente de ataque conformado por Bil Nsongo y Aubameyang, siendo el camerunés la referencia y el gabonés jugando por detrás como una especie de mediapunta.

Amatucci realiza un pase durante la primera parte del amistoso entre Sankt Pauli y Deportivo

Crónica | Luces y sombras de un Dépor en crecimiento tras dos horas de partido en Alemania (2-2)

Más información

Así jugo el conjunto coruñés en Oviedo y también en esta ocasión contra los alemanes, aunque en Vilalba fue Zakaria quien compartió delantera con Auba desde el primer momento siendo su primera y hasta ahora única titularidad en la puesta a punto. Precisamente en ese duelo en el que el '9' del Dépor comenzó desde el principio no consiguió marcar, así que sus tres goles han tenido una denominación común y es que los hizo siendo un relevo.

El natural de Papendrecht también marcó un doblete en Santiago de Compostela en el primer test que terminó con victoria del conjunto de Antonio Hidalgo por 0-4. En el primero, se fue por banda y ajustó el balón de forma rasa al palo largo y en el segundo se inventó una tijera que provocó los aplausos de los aficionados presentes en la grada de San Lázaro, tanto locales como visitantes.

Zaka entra y decide

Durante toda la temporada pasada, el atacante marcó siete de sus doce dianas en Liga (58,33%) después de no ser de la partida en 19 ocasiones. Con ello, fue el segundo mejor revulsivo en el apartado de goles de toda la Segunda División, solo por detrás de Asier Villalibre del Racing de Santander, que metió nueve.

De hecho, en el tramo final solo fue titular en uno de los últimos trece partidos y ese fue contra el Valladolid cuando el equipo ya había conseguido el objetivo del ascenso. De esta manera, Eddahchouri sigue manteniendo su idilio después de entrar al campo con el encuentro ya empezado.

En camino de repetir como pichichi veraniego

El Deportivo ha marcado seis goles en sus primeros cuatro encuentros y la mitad de ellos se le atribuyen a Eddahchouri, mientras que el resto fueron obra de Gijselhart, Kevin Sánchez, Aubameyang y Bright Ede, todos ellos con uno cada uno.

En el verano pasado ya fue el pichichi blanquiazul con un total de cinco dianas (el doblete ante el Compos y los tantos ante el Ourense, Oviedo y Le Havre), superando los tres que metió Yeremay Hernández. Sin embargo, en este caso comenzó de inicio en cinco de los seis encuentros.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Bright Ede celebra su gol en Hamburgo

Reaparición, susto y gol: la ajetreada tarde de Bright Ede
Omar Bello
30 julio 2026 Fútbol pretemporada 2026/2027Deportivo - Lugo 1-0

Zakaria vuelve a convertir la suplencia en gol
Yago Freire
Aubameyang controla el balón durante el Lugo-Dépor de pretemporada

La posible llegada de Angeliño dispara un dato demoledor y confirma la promesa de Soriano
Eder Pereira
Amatucci, durante el encuentro en Hamburgo

Amatucci: "Hemos competido muy bien los 120 minutos y salimos muy contentos"
Omar Bello