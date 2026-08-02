Zakaria vuelve a convertir la suplencia en gol

Zakaria Eddahchouri en Vilalba Javier Alborés

Le sonrió la suerte, quizás demasiado, pero Zakaria Eddahchouri volvió a marcar gol tras ingresar desde el banquillo en el minuto 64. El ariete neerlandés anotó su tercer tanto de la pretemporada y afianza todavía más su condición de máximo anotador blanquiazul en esta fase de preparación, a pesar de solamente haber arrancado de titular en uno de los cuatro duelos disputados.

Zaka tuvo disparo desde fuera del área y lo vio claro, como siempre. Pero aunque su tiro iba en dirección al lado izquierdo de la portería, acabó entrando por la derecha porque tuvo la fortuna de que acabó rebotando en un defensa del Sankt Pauli. Este tanto supuso el empate del Deportivo en tierras alemanas y volvió a alimentar la tendencia que tiene de marcar cuando entra al campo tras ser suplente. Después de conseguir el empate, realizó un segundo intento también desde lejos pero este se marchó muy desviado y no llegó a ver puerta, por lo que no pudo conseguir su segundo doblete en este verano.

A pesar de haber marcado el 50% de los goles del Deportivo en esta pretemporada (tres de seis), Antonio Hidalgo continuó apostando inicialmente por el frente de ataque conformado por Bil Nsongo y Aubameyang, siendo el camerunés la referencia y el gabonés jugando por detrás como una especie de mediapunta.

Crónica | Luces y sombras de un Dépor en crecimiento tras dos horas de partido en Alemania (2-2) Más información

Así jugo el conjunto coruñés en Oviedo y también en esta ocasión contra los alemanes, aunque en Vilalba fue Zakaria quien compartió delantera con Auba desde el primer momento siendo su primera y hasta ahora única titularidad en la puesta a punto. Precisamente en ese duelo en el que el '9' del Dépor comenzó desde el principio no consiguió marcar, así que sus tres goles han tenido una denominación común y es que los hizo siendo un relevo.

El natural de Papendrecht también marcó un doblete en Santiago de Compostela en el primer test que terminó con victoria del conjunto de Antonio Hidalgo por 0-4. En el primero, se fue por banda y ajustó el balón de forma rasa al palo largo y en el segundo se inventó una tijera que provocó los aplausos de los aficionados presentes en la grada de San Lázaro, tanto locales como visitantes.

Zaka entra y decide

Durante toda la temporada pasada, el atacante marcó siete de sus doce dianas en Liga (58,33%) después de no ser de la partida en 19 ocasiones. Con ello, fue el segundo mejor revulsivo en el apartado de goles de toda la Segunda División, solo por detrás de Asier Villalibre del Racing de Santander, que metió nueve.

De hecho, en el tramo final solo fue titular en uno de los últimos trece partidos y ese fue contra el Valladolid cuando el equipo ya había conseguido el objetivo del ascenso. De esta manera, Eddahchouri sigue manteniendo su idilio después de entrar al campo con el encuentro ya empezado.

En camino de repetir como pichichi veraniego

El Deportivo ha marcado seis goles en sus primeros cuatro encuentros y la mitad de ellos se le atribuyen a Eddahchouri, mientras que el resto fueron obra de Gijselhart, Kevin Sánchez, Aubameyang y Bright Ede, todos ellos con uno cada uno.

En el verano pasado ya fue el pichichi blanquiazul con un total de cinco dianas (el doblete ante el Compos y los tantos ante el Ourense, Oviedo y Le Havre), superando los tres que metió Yeremay Hernández. Sin embargo, en este caso comenzó de inicio en cinco de los seis encuentros.