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Dépor

Las hormigoneras del Dépor, protagonistas en la nueva jornada de rodaje del himno 'Voa'

Los Cantones y el entorno de A Marina  han permanecido cortados al tráfico por las grabaciones.

Eder Pereira
Eder Pereira
02/08/2026 13:48
Una hormigonera del Dépor durante la grabación del videoclip del nuevo himno
Una hormigonera del Dépor durante la grabación del videoclip del nuevo himno
Óscar Ulla
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El videoclip de 'Voa', el nuevo himno del Deportivo compuesto por Xoel López, continúa hoy domingo su rodaje con una jornada de mañana en la zona del Obelisco, después de que el jueves la producción comenzara en la coraza del Orzán. Los Cantones y el entorno de A Marina —la zona donde habitualmente se instala la Feria del Libro— han permanecido cortados al tráfico por las grabaciones.

El rodaje arrancó el jueves 30 de julio, un día antes marcado también por la presentación oficial del himno en el Teatro Colón, donde Xoel López desveló el título de la pieza y su inspiración en el You’ll Never Walk Alone del Liverpool. La tarde del pasado jueves decenas de aficionados citados a través de un formulario difundido por entidades como la Fundación RC Deportivo, el Hogar de Santa Margarita, Orzán SD, San Tirso SD, AFAC o Futcor pusieron la primera imagen de marea blanquiazul al videoclip. El sábado y este domingo las citas se trasladaron a las mañanas, de 7.00 a 13.00 horas.

Hormigonera en la grabación del videoclip del nuevo himno del Dépor - Óscar Ulla

En la sesión de hoy en algunos puntos como las Casas de Paredes (imagen de la noticia) ha vuelto a aparecer uno de los símbolos más queridos por la afición: las hormigoneras del Dépor, presencia fija en los momentos importantes del club. Su inclusión en el videoclip refuerza la idea con la que se presentó 'Voa', un himno pensado, según explicó el propio Xoel López, para representar tanto al club como a su gente.

Con esta jornada se da por concluido el plan programado de rodaje del videoclip, que verá la luz junto al himno en las horas previas al Trofeo Teresa Herrera, el próximo 12 de agosto, coincidiendo con el enfrentamiento entre el Deportivo y el Real Madrid en el marco del 120 aniversario del club.

Xoel López, en medio de aficionados del Deportivo, durante la grabación del videoclip del himno 'Voa' en el Orzán

Ya rueda 'Voa': arrancó la grabación del videoclip del himno del Dépor

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