La posible llegada de Angeliño dispara un dato demoledor y confirma la promesa de Soriano

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Fernando Soriano dejó una frase para interpretar el rumbo del mercado del Deportivo justo antes del aterrizaje de Pierre-Emerick Aubameyang: “Hemos firmado bastante juventud, lo normal es que lo que venga a partir de ahora sea con algo más de experiencia”. A la vista del fichaje del delantero gabonés y de la más que probable incorporación de Angeliño, el director deportivo está llevando cumpliendo por el momento esa idea con creces.

El posible fichaje del lateral izquierdo de Coristanco supondría un salto de jerarquía inmediato para una plantilla que hasta ahora había apostado principalmente por futbolistas jóvenes y con margen de crecimiento. Si finalmente se confirma su regreso al fútbol español, Angeliño formará junto a Aubameyang una pareja que, por sí sola, acumula 657 partidos en las cinco grandes ligas europeas (Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A y Ligue 1). El delantero gabonés aporta 489 encuentros en la élite de Inglaterra, Alemania, Francia y España, mientras que el defensa gallego suma 168 repartidos entre la Bundesliga, la Serie A y la Premier League.

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La dimensión de ese dato se entiende mejor al compararlo con el resto del vestuario actual. Sin contar a Aubameyang y Angeliño, toda la plantilla actual reúne 335 partidos en las cinco grandes ligas. Es decir, los dos futbolistas con mayor recorrido en la élite acumulan casi el doble de experiencia que todos sus compañeros juntos. Y la diferencia es todavía más llamativa porque en la plantilla actual computan jugadores que están en la rampa de salida, como Charlie Patiño, José Ángel Jurado, Eric Puerto o los centrales Arnau Comas y Dani Barcia.

También resulta significativo observar el reparto entre las incorporaciones del verano y el resto del equipo. Sumando a los fichajes ya realizados —Bright Ede, Leo Román, Lorenzo Amatucci, Jonathan Asp Jensen, Teun Gijselhart y Aubameyang, además de Angeliño si termina cerrándose la operación—, ese grupo alcanzaría 703 partidos en las cinco grandes ligas. El resto de la plantilla se queda en 289, una diferencia que refleja que el Deportivo no solo está rejuveneciendo el proyecto, sino que también está incorporando un importante volumen de experiencia competitiva para acompañar a ese talento joven.

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En ese contexto, Aubameyang representa un perfil prácticamente inédito en la categoría. El delantero ha competido al máximo nivel en cuatro de las cinco grandes ligas, ya que solo le falta la Serie A para completar el pleno. Su trayectoria incluye etapas de máximo nivel en la Bundesliga con el Borussia Dortmund, en la Premier League con el Arsenal y el Chelsea, en LaLiga con el Barcelona y en la Ligue 1 con el Olympique de Marsella y el Lille. Angeliño, por su parte, también ha desarrollado buena parte de su carrera en campeonatos de primer nivel, consolidándose en Alemania además de competir en Italia e Inglaterra.

Pero reducir el bagaje de ambos únicamente a los partidos ligueros sería quedarse corto. Tanto Aubameyang como Angeliño cuentan con una amplia experiencia en competiciones europeas. El atacante africano ha sido protagonista habitual en la Champions League (48 partidos) y la Europa League (68 partidos) durante más de una década, mientras que el lateral gallego también ha disputado 60 encuentros entre estas dos competiciones internacionales (37 y 23). A ello se suma su paso por campeonatos de gran exigencia fuera del denominado ‘Big Five’, como la Eredivisie neerlandesa o la Süper Lig turca, en el caso de Angeliño.

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La fotografía que deja este inicio de segunda fase del mercado encaja, por tanto, con el mensaje lanzado por Soriano hace apenas unas semanas. Tras unos primeros movimientos marcados por la llegada de futbolistas jóvenes y con posibilidades de revalorización, el Deportivo está añadiendo perfiles curtidos en la élite, capaces de aportar liderazgo, experiencia y conocimiento de la máxima exigencia competitiva. Si Angeliño acaba convirtiéndose en nuevo jugador blanquiazul, el club habrá dado un paso más en ese equilibrio entre presente y futuro que persigue la dirección deportiva.