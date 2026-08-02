Cinco apuntes del St. Pauli-Dépor: primera prueba a remolque en el marcador

Formación inicial del Dépor ante el Sankt Pauli RC Deportivo

La primera parada de la gira europea, en un amistoso pactado a 120 minutos en Hamburgo, mantuvo al Deportivo invicto en pretemporada (2-2), pero en esta ocasión de forma diferente. Por primera vez, se vio por debajo en el marcador. Y reaccionó. Al cuadro de Antonio Hidalgo no le bastó para ganar, pero protagonizó una digna actuación teniendo en cuenta la escasez de efectivos, la peculiaridad de la duración del encuentro y el cansancio de un vuelo en avión a Alemania en el mismo día. Fue un partido más funcionarial que otra cosa, con luces y sombras, y con dos onces salpicados de canteranos y jugadores del Fabril que no bajaron el nivel exigido.

Más allá del resultado, el encuentro sirvió para confirmar algunas cosas que ya se intuían y para descubrir alguna otra. Que la presión alta sigue siendo un examen que el Dépor no siempre aprueba. Que Leo Román necesita rodaje e integrarse en los mecanismos de la salida de balón. Que Luismi Cruz solo es Luismi Cruz del todo cuando el equipo le da tiempo y espacio para pensar entre líneas. Que las lesiones dieron una tregua. Y que, entre los que pelean por una oportunidad si se produce alguna emergencia durante la temporada, hubo más motivos para la sonrisa que para el disgusto. Ahí van cinco apuntes del St. Pauli-Dépor:

1-Dificultades ante la presión alta

No es nada nuevo. El Dépor ya sufrió el curso pasado contra equipos con presiones altas y bien coordinadas como el Córdoba. Este verano se fichó a Amatucci pensando también en eso, en aliviar esa asignatura pendiente en ciertos momentos. Y a Ede, para ver qué puede sumar en salida de balón. Pero ante el St. Pauli, sobre todo en los primeros 25 minutos, las dificultades volvieron a asomar. Amatucci y Soriano no pudieron amasar la bola, que es lo suyo, lo que les pide el cuerpo. Quique Teijo no es Ximo, aunque cumplió. Y Ede mostró solvencia y calma con el balón en los pies, pero no se atrevió a arriesgar demasiado con el pase.

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Cuando el Dépor se vio apurado, apareció el balón en largo en busca de Bil o de Aubameyang. No es mala solución teniendo a estos dos delanteros, pero esta vez no salió del todo bien. Con el paso de los minutos, eso sí, Bil fue ganando cada vez más duelos, embarrando jugadas para inclinar el campo centímetro a centímetro y hacerle la vida más fácil a los demás. Cuando el Dépor no puede salir jugando, necesita a alguien que gane esas acciones. Y ese alguien, otra vez, fue él. Al Dépor le llevó casi media hora, pero finalmente encontró la manera de no caer en pérdidas constantes en salida de balón, bien por la mejoría del propio equipo coruñés, bien por la paulatina bajada de intensidad de los rivales en la presión.

2-Los primeros pasos, y pases, de Leo Román

Ya había debutado con el Deportivo en el primer partido de la pretemporada ante el Compostela, pero fue un partido en el que apenas se le exigió nada. El estreno de facto de Leo Román llegó en Hamburgo, ante el St. Pauli, y no fue un partido para recordar. Antes incluso del error que provocó el primer gol del cuadro alemán, el exportero del Mallorca ya había dejado dudas en sus primeros pases en la salida de balón. Se le vio dubitativo, sin esos mecanismos adquiridos que hacen que uno tenga claro el pase antes de recibir el balón.

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También dejó alguna duda en los primeros pasos en un par de salidas: una para cortar un contraataque y otra por alto en la segunda mitad. Y no pudo destacar en lo que más se le pide a un portero, que es parar, porque las ocasiones del St. Pauli o fueron desviadas, o bloqueadas, o se colaron por la escuadra, como el gol de Kaars. Poco que hacer ahí. Con todo, conviene no perder la perspectiva, ya que es apenas el segundo partido de un portero que llega con la vitola de ser internacional y con experiencia en Primera. Además, con el paso de los minutos se fue entonando. Y al menos en lo que pudo mostrar, que fue básicamente el juego de pies, se le vio más calmado y preciso en la segunda mitad.

3-Un Luismi en banda y otro por dentro

Si el Dépor no es capaz de asentarse en campo rival, de viajar juntos con el balón y acumular pases, no le dará tiempo a Luismi Cruz de abandonar la banda y meterse por dentro. Y si eso no sucede, Luismi se desconecta del circuito de pases y es, sencillamente, menos futbolista. Ante las bajas de Alti y Ximo, que revientan la banda derecha y toda la estructura que tan buenos frutos le dio a Antonio Hidalgo en los últimos meses, hasta el punto de llevar al Dépor de vuelta a Primera, el técnico recurrió a Quique Teijo para el rol de Ximo. Y a un viejo conocido para ese papel híbrido entre lateral y extremo, una especie de carrilero y, a la vez, futbolista con libertad para meterse por dentro.

No cualquiera puede hacerlo, porque es una petición exigente de Hidalgo. Pero si lo hace Luismi, el gaditano necesita que el equipo le regale ciertas cosas en fase ofensiva para poder influir en el juego. Dicho de otro modo, el Dépor tiene que asentarse en campo rival para darle tiempo, espacio y la posibilidad a Luismi de abandonar la línea de cal y meterse entre líneas. Ahí fue donde más brilló en la recta final del curso pasado y ahí fue también donde más influyó en los mejores minutos del Dépor en Hamburgo. En la primera parte, metió un pase que rompió líneas y aceleró la jugada que terminó en la pared entre Soriano y Bil. En la segunda, apareció en el perfil izquierdo para poner un centro medido a Auba y también en la frontal para rematar una dejada de Bil.

4-Sin contratiempos pese a los 120 minutos

Antonio Hidalgo ya avisó de que las lesiones estaban influyendo en la pretemporada. "Condicionan un poco. Son molestias, no grandes lesiones. Pero tenemos pocos efectivos, sobre todo arriba, gente por fuera y con desborde. Hay que normalizar eso. Lo importante es llegar bien", comentó antes del viaje a Alemania. En la convocatoria del partido no entraron Yeremay, Loureiro, Mella, Altimira, Ximo Navarro, Jensen ni Noé Carrillo, cada uno con molestias distintas. Por eso la idea de jugar 120 minutos el mismo día del viaje a Alemania no parecía la mejor opción para un equipo con tantas ausencias y con un Ede en pleno proceso de reincorporación: "Creemos que Bright va a tener minutos ya, pero con el resto no queremos correr riesgos".

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Ede fue titular y dio el susto del partido al llevarse la mano a la ingle, aunque se reincorporó sin mayores problemas. Hidalgo cambió a casi todo el equipo en el minuto 64 para repartir los minutos de forma equitativa y la apuesta salió bien. El St. Pauli sufrió dos lesiones que obligaron a hacer cambios; el Dépor, esta vez, se salvó. Lo importante es llegar bien, decía Hidalgo. Así tiene que ser. Es la prioridad, y de momento sigue abierta la posibilidad de cumplir ese deseo.

5-Cara y cruz en el plano individual

El partido en Hamburgo no dejó grandes actuaciones ni terribles desastres en el plano individual. Pero entre los que no tienen el sitio asegurado en el equipo, hubo buenas noticias, sobre todo desde la cantera. Varios jugadores de Abegondo mostraron una vez más que el suelo competitivo del equipo no baja con ellos en el campo.

Xabi Campos ocupa el lateral izquierdo a la espera de que llegue Angeliño para pelear el puesto con Quagliata y sigue aprovechando los minutos. Siendo aún juvenil, no pasó apuros y hasta se permitió alguna alegría en ataque, con un par de conducciones y con un recorte en el área que estuvo a punto de ser el gol de la tarde.

Samu jugó menos minutos, entró el último, ya con el partido más abierto, pero como siempre, respondió. Seguro y solvente, siendo ese central pesimista que piensa siempre en lo peor para poder anticiparse Vuelve a confirmar lo que ya dejó claro en cada una de sus apariciones con el primer equipo, de central o de lateral derecho.

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A Quique Teijo le tocó la papeleta más difícil, suplir a Ximo Navarro en ese rol entre tercer central y lateral. Viene de menos a más en la pretemporada, con alguna imprecisión, pero sigue ganando empaque partido a partido. No se le vieron las costuras y es de los que más minutos está sumando en los últimos partidos ante las bajas de Ximo y Alti.

De la cantera también salió Bil, aunque en este caso ya tiene más que asegurado su lugar en el primer equipo. No fue su mejor partido y aun así, siguió a lo suyo. Peleó cada centímetro, cada duelo, cada descarga, cada apertura a banda. Nunca resta, ya sea jugando en punta en solitario o acompañado de Aubameyang, como en los últimos encuentros.

La cruz quizá lleva el nombre de Charlie Patiño. Está en la rampa de salida, el club le busca una cesión, y se le notó de nuevo que en ocasiones el partido y él van a diferentes velocidades. Además, en el segundo gol del St. Pauli, salió en la foto por su falta de contundencia para cortar el ataque, aunque la combinación de los alemanes no había sido cortada anteriormente por ninguno de sus compañeros.