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Dépor

St. Pauli-Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online el cuarto amistoso de pretemporada

El cuadro blanquiazul viaja hasta Alemania para medirse al conjunto de la Bundesliga 2

Esther Durán
01/08/2026 05:00
El Deportivo en Vilalba
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El Deportivo inicia su gira de pretemporada en Alemania para enfrentarse por primera vez en su historia al Sankt Pauli de la segunda división, antes de iniciar su viaje a Italia. Tras dos victorias y un empate en sus tres amistosos, Antonio Hidalgo buscará aumentar la carga de minutos a sus jugadores en Hamburgo y continuará sacando sus conclusiones para perfilar el nuevo proyecto en Primera División.

📅 Horario del St. Pauli-Deportivo

El encuentro entre el Sankt Pauli  y el Deportivo se jugará en el siguiente horario y escenario:

  • Día: sábado, 1 de agosto
  • Hora: 18.30 horas
  • Estadio: Millerntor-Stadion (Hamburgo)
  • Competición: amistoso

📺 Dónde ver el St. Pauli–Deportivo en TV

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