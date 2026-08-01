Dépor
St. Pauli-Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online el cuarto amistoso de pretemporada
El cuadro blanquiazul viaja hasta Alemania para medirse al conjunto de la Bundesliga 2
El Deportivo inicia su gira de pretemporada en Alemania para enfrentarse por primera vez en su historia al Sankt Pauli de la segunda división, antes de iniciar su viaje a Italia. Tras dos victorias y un empate en sus tres amistosos, Antonio Hidalgo buscará aumentar la carga de minutos a sus jugadores en Hamburgo y continuará sacando sus conclusiones para perfilar el nuevo proyecto en Primera División.
📅 Horario del St. Pauli-Deportivo
El encuentro entre el Sankt Pauli y el Deportivo se jugará en el siguiente horario y escenario:
- Día: sábado, 1 de agosto
- Hora: 18.30 horas
- Estadio: Millerntor-Stadion (Hamburgo)
- Competición: amistoso
📺 Dónde ver el St. Pauli–Deportivo en TV
- TVG: El encuentro se puede seguir en el primer canal de la Televisión de Galicia, que retransmitirá toda la pretemporada del conjunto blanquiazul en abierto.
- YouTube: A través del canal de Youtube del RC Deportivo.