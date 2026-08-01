St. Pauli-Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online el cuarto amistoso de pretemporada

El Deportivo en Vilalba JAVIER ALBORES

El Deportivo inicia su gira de pretemporada en Alemania para enfrentarse por primera vez en su historia al Sankt Pauli de la segunda división, antes de iniciar su viaje a Italia. Tras dos victorias y un empate en sus tres amistosos, Antonio Hidalgo buscará aumentar la carga de minutos a sus jugadores en Hamburgo y continuará sacando sus conclusiones para perfilar el nuevo proyecto en Primera División.

📅 Horario del St. Pauli-Deportivo

El encuentro entre el Sankt Pauli y el Deportivo se jugará en el siguiente horario y escenario:

Día : sábado, 1 de agosto

: sábado, 1 de agosto Hora : 18.30 horas

: 18.30 horas Estadio : Millerntor-Stadion (Hamburgo)

: Millerntor-Stadion (Hamburgo) Competición: amistoso

📺 Dónde ver el St. Pauli–Deportivo en TV

TVG : El encuentro se puede seguir en el primer canal de la Televisión de Galicia, que retransmitirá toda la pretemporada del conjunto blanquiazul en abierto.

: El encuentro se puede seguir en el primer canal de la Televisión de Galicia, que retransmitirá toda la pretemporada del conjunto blanquiazul en abierto. YouTube: A través del canal de Youtube del RC Deportivo.