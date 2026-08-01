Nuevo país y nuevos interrogantes para el St. Pauli-Deportivo

Aubameyang en Vilalba Javier Alborés

El Deportivo cambia de país y disputa su primer amistoso fuera de España de la pretemporada. El conjunto blanquiazul juega hoy contra el St. Pauli de la segunda división de Alemania (18.30 horas, TVG, YouTube RC Deportivo), en el que buscará continuar con las sensaciones ofrecidas en los anteriores duelos y repartir minutos para aumentar el ritmo antes del inicio de Liga.

El encuentro será una buena prueba para poder ir descifrando las claves y el estilo de juego que tiene en mente Antonio Hidalgo para este nuevo Dépor.

La gestión del centro del campo

Por el momento, el mediocampo blanquiazul es una incógnita y no se conoce con exactitud cuál va a ser la pareja en la medular y el mediapunta que lo acompañe.

En los tres amistosos anteriores, el cuadro herculino partió de inicio con tres combinaciones totalmente distintas. En Compostela, Oviedo y Vilalba los futbolistas más adelantados en esa línea fueron Mario, Asp Jensen y Luismi Cruz respectivamente. Mientras que en las posiciones más atrasadas los dos jugadores que reunieron más titularidades, con dos de tres posibles, fueron Amatucci y Gijselhart.

Hasta ahora, no se ha repetido ninguna combinación aunque siempre que ha comenzado de inicio Mario Soriano lo ha hecho al lado de Lorenzo Amatucci, y viceversa, por lo que en Hamburgo está por ver si el técnico mantendrá esa pareja de baile.

Mantener la imbatibilidad

El Deportivo no ha encajado ningún gol en los partidos de preparación (0-4 ante el Compostela, 0-0 frente al Oviedo y 1-0 contra el Lugo). En el Millerntor Stadion, el club buscará su cuarta portería a cero en su cuarto encuentro.

Antonio Hidalgo tampoco ha querido descifrar cuál va a ser el líder de la portería puesto que Ferllo, Leo Román y Parreño han jugado cada uno 90 minutos. A pesar de esa igualdad en minutos, Leo parte con gran ventaja teniendo en cuenta su bagaje en Primera División y la gran inversión económica que hizo el club por él, por lo que se espera que en los próximos duelos tenga más protagonismo.

Desde el punto de vista ofensivo, ha anotado cinco goles en tres partidos contra equipos de inferior categoría por lo que el cuadro de Antonio Hidalgo buscará aumentar su caudal goleador.

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La pelea por el '9'

La llegada de Aubameyang ha abierto un nuevo frente y ha aumentado exponencialmente las posibilidades que tiene Hidalgo para la punta de lanza. El gabonés ha empezado a jugar con el Dépor por detrás del delantero centro (Zakaria o Bil), aunque también puede jugar de referencia.

Todavía está por ver si Auba mantendrá esa posición ya no solo hoy contra el St. Pauli sino también a lo largo de la temporada, ya que era el rol que asumía Yeremay Hernández antes de lesionarse.

¿El regreso de los lesionados?

Yeremay, Mella y Loureiro no estarán disponibles todavía para este encuentro porque aún se están recuperando de sus respectivas lesiones. Sin embargo, aquellos futbolistas con molestias musculares como Noé Carrillo, Alti o Bright Ede podrían reaparecer en Alemania.

Tanto Noé como Bright solamente estuvieron presentes en el primer test contra el Compos, mientras que Alti se tuvo que retirar en el minuto 27 del segundo partido tras pedir el cambio y no jugó en el tercero ante el Lugo.

La entonación de Auba en tierra conocida

El delantero gabonés estuvo jugando durante cuatro temporadas y media en Alemania con el Borussia de Dortmund, y después de anotar su primer gol contra el Lugo podría seguir afilando los dientes y perfeccionando su olfato goleador en el país alemán de cara al inicio de la Primera División.

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Aubameyang ya fue capaz de anotar en un amistoso contra el St. Pauli. Lo hizo el 14 de julio de 2016 en la victoria de los negriamarillos por 3-2, y ese día anotó un doblete en los primeros 20 minutos que supondrían la victoria para su equipo.

Por lo que en el encuentro de hoy, el ariete buscará aumentar su renta goleadora.