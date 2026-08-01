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Dépor

Max Svensson regresa a la órbita del Dépor con su fichaje por el Penafiel

El ariete alcanza un acuerdo para las dos próximas temporadas con el club portugués vinculado al coruñés

Yago Freire
01/08/2026 17:49
Svensson celebra un gol en Riazor
Archivo DXT
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Max Svensson ya tiene un destino nuevo, aunque no del todo desconocido. El delantero centro ficha por el Penafiel con un contrato hasta 2028, por lo que vuelve a la órbita del Dépor después de su corta etapa en el equipo coruñés. El catalán de 24 años continuará en el fútbol portugués y compartirá vestuario con varios exdeportivistas.

Tras dos temporadas unido al Casa Pía, aunque solo jugó una temporada y media porque en enero se fue cedido al Ibiza de Primera Federación, sumará una experiencia más en Portugal, pero esta vez bajando a la segunda categoría. En la máxima división lusa, disputó 30 partidos entre los que marcó tres goles y repartió tres asistencias.

En el comunicado, el Penafiel asegura que Svensson proporcionará "ritmo competitivo, calidad y conocimiento del contexto nacional" y "destaca por su movilidad, velocidad y capacidad para aprovechar la profundidad del campo", además de aportar polivalencia porque es "capaz de jugar como delantero centro o extremo".

Álvaro Santos celebra uno de sus dos goles con el Penafiel de este lunes

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Con el Deportivo, Max fue un atacante que resaltó por su entrega y en el tramo final de la temporada 2022-23 se hizo con la titularidad, comenzando de inicio en los dos partidos de las semifinales de playoff frente al Castellón. En su paso por A Coruña con 20 años, el '9' anotó cinco goles en sus 29 duelos, precisamente uno de esos tantos en la ida contra el cuadro orellut para viajar con ventaja hacia Castalia.

Caras conocidas

Svensson volverá a compartir vestuario con Jaime Sánchez y será compañero de Davo, Iano Simao y Raúl Alcaina aunque estos últimos formaron parte de la primera plantilla del Dépor un curso después de su salida, por lo que no llegaron a coincidir. 

También está en las filas del club vinculado al Deportivo el lateral francés Teddy Alloh, que hizo la pretemporada con el cuadro herculino el año pasado.

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