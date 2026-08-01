FC St. Pauli: la luz del barrio rojo de Hamburgo

Tifo de los aficionados del Sankt Pauli que abarrotan la Südtribune en un partido de la temporada 2019-20 frente al Osnabruck JEUWRE/WIKIPEDIA

En el fútbol, hay clubes y clubes. Los hay por encima de todo ganadores a cualquier precio. También están los que están porque tiene que haber todo. Y después aparecen los que con cada acción tienen impacto en su comunidad, que se involucran en la misma, que son parte de ella, sin importarles ganar más o ganar menos, ni en el campo ni fuera de él.

En este último grupo emerge el rival deportivista de este sábado. El Sankt Pauli nace en 1910 en el barrio de Hamburgo del mismo nombre, aunque su trayectoria es más bien modesta hasta mediados de los años 70 del siglo pasado, cuando logra sus primeros ascensos a Segunda (1974) y Primera (1977).

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Es a partir de ahí cuando el Sankt Pauli –uno de los pocos clubes de fútbol cuyo color principal es el marrón, una de sus múltiples peculiaridades– crea esa identidad que le ha hecho famoso en el mundo entero. El distrito de Sankt Pauli se convierte en uno de los barrios rojos más importantes de Europa, epicentro de la vida nocturna de la ciudad y del fenómeno okupa. A principios de los años 80, el Millerntor empieza a llenarse de gente de ideología izquierdista, anarquista y antifascista. Y aparece en sus gradas la enseña no oficial del club, la bandera pirata, asumida como propia al simbolizar su espíritu alternativo.

Guarderías y boicots

En muchos estadios, las esquinas están ocupadas por bares, restaurantes, hoteles o tiendas. En el Millerntor Stadion, lo que hay en una de ellas es una guardería. El Millerntor perdió su nombre entre 1970 y 1998 para llamarse Wilhelm Koch en honor al más longevo presidente del Sankt Pauli. En 1997, unos historiadores descubrieron que el mandatario había colaborado con el régimen nazi. Los socios presentaron una moción en la asamblea, aprobada por escaso margen. En 2007 los socios también decidieron que el nombre del estadio no sería utilizado con fines comerciales.

En el curso 2015-16, el equipo lució una segunda equipación con la bandera arcoíris LGTBI en los ribetes de las mangas. Esa misma temporada el Rayo jugó con una elástica similar. Desde entonces, casi todas las equipaciones del Sankt Pauli contienen un mensaje social.

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Su presidente, Oke Göttlich, es a la vez uno de los trece vicepresidentes de la federación alemana. Göttlich habló poco antes del pasado Mundial de la necesidad de debatir sobre un posible boicot alemán por la política de Donald Trump. “¿Cuáles fueron las justificaciones para el boicot a los Juegos Olímpicos de 1980? En mi opinión, la amenaza potencial es mayor ahora que entonces”, planteó.

La entidad hamburguesa es, además, polideportiva. Junto a secciones habituales en muchos clubes como baloncesto, atletismo o balonmano, el Sankt Pauli tiene varios conjuntos inclusivos, como el equipo de fútbol compuesto por refugiados –bautizado como FC Lampedusa–, el de fútbol para invidentes y el de goalball, otra disciplina paralímpica destinada a personas ciegas. Y también da cobijo a una banda de gaitas, la FC St. Pauli Pies & Drums. La suma de todas esas secciones deportivas y culturales convierte al club en una de las 20 entidades más grandes de Alemania, con un total de 55.340 asociados.

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El Sankt Pauli ha vivido a la sombra del gigante de la ciudad, el Hamburgo SV. El HSV fue el último de los clubes fundadores de la Bundesliga en descender a Segunda. Jugó 55 cursos consecutivos en Primera (1963-2018). El Sankt Pauli únicamente se ha medido a los grandes de Alemania en 10 ocasiones y un máximo de dos campañas seguidas. Los piratas solo ganaron uno de sus primeros 24 derbis contra el otrora campeón de Europa. Pero desde 2011 han invertido la tendencia, al vencer 7 de sus 15 duelos, por solo 4 del HSV.

Tras dos temporadas en la división de honor, el Sankt Pauli acaba de descender. En sus filas figuran tres mundialistas: los volantes australianos Connor Metcalfe y Jackson Irvine y el central sueco Eric Smith. Irvine, el bigotudo capitán hipster, es un referente social, cultural y musical en su país y desde 2024 protagoniza un show mensual en una emisora de radio de Hamburgo. El entrenador es desde este verano Marcel Rapp, que hace dos años llevó por primera vez a la Bundesliga al Holstein Kiel.

El FC St. Pauli, con su permanente compromiso social y una identidad convertida en fenómeno de culto, es la luz del barrio rojo de Hamburgo.