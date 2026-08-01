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Dépor

En directo | Sigue el streaming del Sankt Pauli-Deportivo, cuarto amistoso de pretemporada

Sergio Baltar
01/08/2026 18:22

El Deportivo inicia esta tarde la gira europea con el encuentro amistoso en el Millerntor Stadion de Hamburgo ante el FC Sankt Pauli (18.30 horas), el cuarto compromiso de la pretemporada y una nueva subida de nivel de cara a preparar el inicio de la competición oficial. Tras un contundente estreno ante el Compostela (0-4), un exigente empate frente al Real Oviedo (0-0) y una victoria por la mínima frente al Lugo (0-1), el conjunto blanquiazul se mide ahora a un recién descendido de la Bundesliga a la Segunda División.

Antonio Hidalgo continúa aprovechando estos partidos para repartir minutos entre prácticamente toda la plantilla, asentar automatismos e integrar lo antes posible a los seis fichajes que ha hecho hasta el momento el club herculino.

Colotto intenta rematar de cabeza en la última visita del Deportivo a Alemania y último partido de los blanquiazules ante un equipo germano, el amistoso disputado el 25 de julio de 2010 en campo del Union Berlín

Cara y cruz deportivista ante los equipos alemanes

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No obstante, el entrenador blanquiazul debe lidiar con la delicada situación de varios jugadores que se encuentran entre algodones y cuyo objetivo es llegar disponibles al inicio liguero frente al Elche en Riazor. Jugadores como Yeremay, Mella, Ede, Loureiro, Altimira y Jensen, entre otros, no han podido jugar al menos uno de los últimos amistosos, por lo que Antonio Hidalgo deberá medir con precaución la carga de minutos.

Desde la ciudad alemana, el Dépor se desplazará a Italia para disputar los partidos de la siguiente fase de la gira europea ante la Fiorentina (6 de agosto) y el Genoa (8 de agosto) antes de regresar a A Coruña.

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