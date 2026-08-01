Dépor y Sankt Pauli jugarán un insólito partido con prórroga aunque no haya empate

Luismi Cruz y Amatucci, en acción en el primer partido del Deportivo en la presente pretemporada, ante el Compostela Patricia G. Fraga

Deportivo y Sankt Pauli disputarán este sábado en el Millerntor Stadion de Hamburgo un partido inédito, al menos en lo que a la historia blanquiazul se refiere. Aunque los 90 minutos reglamentarios no finalicen con empate, el encuentro tendrá un tercer tiempo de media hora.

Si la primera visita del Dépor a la capital hanseática fue para disputar un partido de toda una Champions League, la segunda será para un amistoso cuando menos peculiar. La necesidad de dar minutos a todos los jugadores disponibles y ampliar las probaturas de pretemporada parecen haber puesto de acuerdo al técnico deportivista, Antonio Hidalgo, y al técnico de los piratas hamburgueses, Marcel Rapp.

St. Pauli-Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online el cuarto amistoso de pretemporada Más información

Existen algunos precedentes curiosos en la historia del Deportivo, aunque nada como lo que se vivirá esta tarde en el Millerntor Stadion. Los partidos de 45 minutos en los torneos de formato 3 en 1 son uno de ellos. En la misma noche, los equipos juegan 90 minutos como en un partido normal, pero 45 frente a un rival y los restantes frente a otro, en una especie de formato triangular reducido. Así, el Dépor jugó y ganó el trofeo Isla de Tenerife en 1994, frente al cuadro anfitrión y al Ajax neerlandés. O el trofeo del 75º aniversario de la desaparecida UD Salamanca, en 1998, frente al cuadro local y al también desaparecido recientemente Boavista portugués. También ese formato tuvo como escenario Riazor, en el trofeo Juan Acuña de 2005, con el Fabril y el Birmingham City inglés como adversarios. El precedente más reciente data de 2019, cuando ganó el trofeo Cidade de Pontevedra ante el cuadro granate y el Tenerife. Otro encuentro curioso abrió la pretemporada 2018-19. Fue un partido ante el Fabril que duró 70 minutos, en dos tiempos de 35 cada uno.

FC St. Pauli: la luz del barrio rojo de Hamburgo Más información

Así pues, Deportivo y St. Pauli celebrarán esta tarde un partido inédito. Un encuentro de 120 minutos aunque los primeros 90 concluyan con un vencedor y no haya una clasificación ni un trofeo en juego.